Lies of P, le souls-like aux airs de Bloodborne, revient avec une nouvelle bande-annonce et une excellente nouvelle pour les abonnés du Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass aura un autre souls-like dès sa sortie. En plus de grosses productions des éditeurs majeurs, le service de Microsoft sait également donner de la place aux titres indépendants avec du potentiel. Ce sera le cas de Lies of P.

Lies of P arrive day one sur le Xbox Game Pass

Quand Pinocchio rencontre Bloodborne. C’est ainsi que l’on pourrait résumer grossièrement Lies of P. Le jeu était bien silencieux depuis novembre 2021 où il s’était montré avec une bande-annonce très alléchante. L’attente en valait le coup, puisque le souls-like victorien revient avec un nouveau trailer flambant neuf laissant entrevoir un jeu ultra prometteur. Le titre devrait particulièrement briller par son monde cruel et sombre de la Belle Époque.

Dans Lies of P, toute l'humanité est perdue dans une ville autrefois magnifique devenue un enfer vivant et rempli d'horreurs indescriptibles.Rappelons que le jeu promet des fins multiples selon les mensonges de notre pantin lors de la partie. Son état de marionnette permettra d'ailleurs de modifier ses compétences et de développer sa palette d'attaque à notre convenance.

Lies of P sera disponible en 2023 sur PS5, PC et Xbox Series. Et comme l’avait prédit le leaker The Snitch, le jeu sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Une excellente nouvelle pour les abonnés, qui pourront découvrir cette potentielle future pépite sans frais supplémentaire.