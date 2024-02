Lies of P a encore un gros cadeau en réserve pour nous avec son DLC qui vient justement de préciser sa fenêtre de sortie. Est-ce qu'une bande-annonce se profile ? C'est bien possible.

L'année dernière, les joueurs ont pu se casser les dents sur un nouveau souls-like (ou Bloodborne-like en l'occurrence) : Lies of P. Il a clairement laissé son empreinte tant par sa direction artistique que par son gameplay ou sa difficulté écrasante. Si vous n'y avez pas encore touché, on peut seulement vous inviter à le faire sans plus tarder. En plus, il a un DLC sur le feu. Pour l'instant, ce dernier se fait bien discret, mais on a eu du nouveau sur sa fenêtre de sortie. Et visiblement, on n'a pas besoin de s'inquiéter.

Le DLC de Lies of P arrive en 2024

Bon, vous n'allez pas non plus tomber de votre chaise face à cette information. En fait, Neowiz a dévoilé ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2023. La grosse extension pour Lies of P est mentionnée, avec une arrivée prévue pour 2024. Malheureusement, on n'a pas plus de précisions à ce sujet. Alors oui, on pouvait se douter qu'elle allait sortir cette année. Néanmoins, ça a le mérite de le confirmer une bonne fois pour toutes, et ça écarte - normalement - la crainte d'un potentiel report.

Quant au contenu du DLC de Lies of P, on a eu droit à deux images pour nous donner une idée de ce qui nous attend. Enfin, c'est plutôt des artworks, mais qui se montrent assez explicites. L'un d'entre eux présente le personnage principal sur un bateau inconnu au bataillon. L'autre dévoile un laboratoire étrange, ce qui nous dépayse déjà un peu moins. Les théories des fans ont donc fusées, et maintenant, on est impatient d'avoir une première bande-annonce à se mettre sous la dent.

Ceci dit, si l'extension débarque bien en 2024, le trailer ne devrait pas tarder. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Il faut prendre ça avec des pincettes, car la firme a du pain sur la planche. Eh oui, en parallèle, elle travaille aussi sur la suite de Lies of P sous Unreal Engine 5. Jiwon Choi, le réalisateur du jeu, avait bien expliqué que c'était leur « priorité absolue » de mettre sur pied le DLC et le prochain opus. On a hâte de retourner se faire fracasser par des marionnettes.