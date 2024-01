Lethal Company est un carton et il continue de se mettre à jour. Le dernier patch en date ajoute d'ailleurs pas mal de nouveautés dont certaines étaient plutôt attendues par les joueurs les plus réguliers.

Lethal Company est l'un des gros cartons de la fin d'année 2023. Un jeu multijoueur à mi-chemin entre le roguelike rétro et le survival horror dans lequel jusqu'à 4 joueurs coopèrent (de force) pour récupérer des ressources sur différentes lunes. Le hic, c’est qu’elles sont toutes généralement très hostiles et souvent envahies de monstres aussi dangereux que terrifiants. De grosses barres de rires en perspective et d’innombrables heures de jeu vous attendent sur ce carton Steam.

Une nouvelle mise à jour pour Lethal Company

Le jeu a rencontré un très gros succès et ses développeurs ne lésinent pas pour l’améliorer au fil des mises à jour. On est déjà rendu à la version 7 du jeu, c’est dire. Pour ce nouveau patch, le jeu accueille quelques nouveautés attendues qui redynamiseront les parties, ainsi qu’une flopée d’ajustements bien entendu. Notamment de l’équilibrage en ce qui concerne les différentes créatures qui pullulent sur chacune des cartes.

La principale nouveauté et certainement la plus attractive de toutes, c’est l’ajout de lunes "défis" hebdomadaires. Ces nouvelles destinations seront générées aléatoirement, du biome jusqu’à leur nom en passant par ce que vous y trouverez une fois le pied à terre. Elles seront généralement riches en ressources et permettront d’ajouter un peu de challenge pour les équipes qui commençaient à tourner en rond sur le jeu. De quoi relancer un peu la machine pour les plus gros joueurs donc, d’où le fait que cette mise à jour, pas si importante que ça, est tout de même attendue de pied ferme. À cela s’ajoutent plusieurs ajustements concernant les créatures, mais elles feront toujours autant flipper, rassurez-vous.

Note de patch de la version 47 de Lethal Company sur Steam

Important

Ajout de lunes de défi rejouables Ce sont des lunes hebdomadaires qui utilisent la même seed (graine) aléatoire pour tout le monde, basées sur la semaine en cours en utilisant le fuseau horaire UTC. Les bénéfices que vous réaliserez à la fin de la journée de défi apparaitront dans un classement afin que vous puissiez comparer votre efficacité à celle de vos amis. Les lunes de défi ont également des noms générés aléatoirement, des quantités accrues de ferraille, des crédits de départ aléatoires et d'autres propriétés modifiées aléatoirement. L'objectif est moins de rivaliser que de vous offrir à tous une expérience partagée. Cela constituera également un défi, même pour les employés les plus expérimentés ; Certaines d’entre elles seront sûrement plus folles que d’autres. Si vous utilisez un client modifié, désactivez tous les mods pour garantir que vous obtiendrez la même lune que tout le monde.

La position des éclairs aléatoires, la destination du téléporteur inversé, le contenu des coffrets cadeaux et les positions précises des objets de rebut sont désormais aléatoire.

Ajout de la fonctionnalité de balise de serveur pour la liste des lobbys publics. Tapez une balise pour filtrer par serveurs créés avec cette balise.

Ajout d'un nouveau type de couloir au type de carte d'usine. Pour l'instant, on va continuer à ajouter plus de pièces et de variété aux types de cartes intérieures actuels, plutôt que d'ajouter de nouveaux types de cartes.



Modifications des ennemis existants

Le mouvement du Thumper a été retravaillé afin que ses animations et son accélération soient plus cohérentes.

Le Thumper accélère légèrement plus vite après avoir été touché, mais sa vitesse de rotation diminue de manière plus fiable lorsqu'il atteint une vitesse élevée.

L'araignée du bunker devient désormais légèrement plus rapide lorsqu'elle est presque morte.

Les toiles d'araignées du bunker ont un rayon de collision légèrement plus grand.

Le géant de la forêt est plus susceptible de laisser le vaisseau tranquille après avoir pourchassé un joueur à proximité.

Légère augmentation de la portée audible des pas du Coilhead.

Les Brises-Noix sont désormais capables de bouger légèrement tout en visant Ils ne le font que s'ils ont tiré plusieurs fois sur la même personne

Vous pouvez désormais subir une petite quantité de dégâts en tombant d'une hauteur légèrement inférieure. L'augmentation des dégâts en hauteur vise à rendre la verticalité plus importante ; par exemple, on trouvait que les voyages sur Titan étaient trop simples pour son niveau de récompense.



Correctifs divers

Correction d'un problème introduit dans la version précédente où les mines terrestres explosaient instantanément en les touchant, plutôt que d'attendre que les joueurs les enclenchent.

Rendu des coups de pelles plus cohérents ; vous pouvez désormais frapper les ennemis dans les coins et les objets à proximité sans que cela bloque la pelle.

Rectification d'un problème qui se produisait lorsque l'ennemi masqué était interrompu lors de la transformation d'un joueur, ce qui pouvait bloquer le joueur ou l'empêcher de déplacer sa souris et de synchroniser sa position avec les autres joueurs. Correction d'un cas où certains ennemis pouvaient créer des dizaines de doublons. du même joueur si ce joueur n'était pas autorisé à mourir, ce qui entraînait le chaos

Correction d'un problème où les objets étaient considérés à tort comme étant désactivé par l'hôte si un joueur marchait sur le vaisseau avec eux et ne les avait pas déposé (et vice-versa).

La peinture en aérosol devrait désormais toujours disparaître de la lune lorsque vous entrez en orbite.

Les objets des coffres cadeaux devraient toujours rester sur le vaisseau lorsqu'il se déplace. Nous avons corrigé le bug qui permettait aux joueurs de dupliquer les objets d'un coffre cadeau.

Diminution des chances d'apparition des coffres cadeaux et suppression du décor de Noël du vaisseau marchand. L'ancienne musique du vaisseau marchand est de retour.

Correction d'un problème où placer l'échelle à rallonge dans le placard puis la déplacer entraînait l'activation des collisionneurs de l'échelle même en les tenant, ce qui entraînait un mouvement irrégulier.

Pour rappel, Lethal Company est actuellement disponible en early access sur PC via Steam. On ne sait pas encore si le jeu compte voyager sur d’autres supports pour le moment.