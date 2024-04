Le très attendu patch 50 de Lethal Company est enfin disponible et promet des tonnes de nouvelle parties loufoques et de nouvelles frayeurs. Du jamais vu pour le jeu...

Lethal Company, c’est l’un des jeux coopératifs qui a fait le plus parler de lui ces derniers mois, notamment grâce aux streamers. Le principe est simple : en équipe, vous devrez ramasser un maximum d’objets dans une zone infestée par les monstres. Vous devrez alors gagner un maximum d’argent pour continuer vos missions, toujours plus difficiles, et potentiellement faire face à ces créatures. Outre son gameplay parfait pour le multijoueur, son humour loufoque a beaucoup plu aux joueurs, Lethal Company est terriblement drôle et fun.

Avec un record de plus de près de 240 000 joueurs en simultané sur Steam, les parties se sont enchaînées à une vitesse folle. Très vite le développeur du jeu, Zeekerss, a mis en place des dizaines de mises à jour. Désormais, c’est au tour de la cinquantième de débarquer, et avec un chiffre aussi symbolique il faut marquer le coup avec une update jamais vue.

Lethal Company fête son patch 50

Cela fait déjà plusieurs mois que Zeekerss tease cette fameuse mise à jour 50. Il avait en outre promis de nouveaux skins et de nouvelles maps. Depuis quelques jours, le patch est arrivé et le créateur n’a pas menti : c’est du jamais vu et ça change tout tant il y a de nouveautés.. Parmi les nouveautés les plus importantes, l’on retrouve :

– des pièges à pic, qu’il faudra éviter comme les tourelles

– Les « Old Birds » des robots qui peuvent vite devenir dangereux

– Les serpents tulipes, qui attaquent en groupe en volant autour de vous

– Le majordome : une créature inoffensive, sauf quand vous vous retrouvez seul face à elle

– Quelques nouvelles lunes comme Artifice ou Embryon, qui recèlent de bien des dangers

Toujours du côté des nouveautés, les nouvelles apparences promises sont aussi là, en plus d’un couteau qui pourra vous servir à vous défendre. Niveau accessoire, vous aurez peut-être la chance de tomber sur une boule disco pour mettre l’ambiance ou un œuf de Pâques pour une belle surprise, ou pas. Tous les détails sont a retrouver sur la page Steam du jeu pour découvrir ces nouveautés.

Une mise à jour contre les speedrunners ?

En plus de nouveauté, le patch 50 améliore ou corrige beaucoup de choses. La pelle est par exemple plus lourde, et les araignées des Bunkers, plus nombreuses et rapides. Par contre, des éléments comme le sprint accroupi, qui vous permettait de courir sans faire de bruit, ont été corrigés, ce qui pose problème à certains speedrunner. « Je sais que ce genre de changement peut sembler hostile aux speedrunner, mais ils contournent la conception et la mécanique de Lethal Company, sans nécessiter de compétences ou de stratégie », a réagi Zeekerss. Par contre, il a bien voulu laisser tel quel le jet pack, élu le gadget « le plus farfelu » du moment par les joueurs.