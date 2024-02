Vous en avez sans aucun doute entendu parler au moins une fois. C'est l'un des plus gros cartons de l'année 2023, et encore aujourd'hui, il rencontre un beau succès. Lethal Company est parvenu à se hisser au sommet avec son concept simple, mais efficace. Néanmoins, un jeu peut toujours être peaufiné. Son créateur l'a bien compris et régulièrement, il apporte des mises à jour bienvenues. Et justement, notre homme a récemment pris la parole pour parler des futurs ajouts dans le titre. Pour le coup, il y a de quoi être excité.

De nouveaux monstres dans Lethal Company ?

Parfois, ce n'est même pas Zeekerss, la personne derrière Lethal Company, qui se charge d'amener des nouveautés dans l'expérience. De temps à autre, une communauté de moddeurs se met au travail, et ça permet de profiter de belles créations. Quoi qu'il en soit, le développeur de ce titre loufoque est actuellement assez occupé. Si on le sait, c'est grâce à un message qu'il a posté sur X (anciennement Twitter). Il nous dit que la version 50 est en approche. Il la prépare doucement, mais sûrement. Cependant, il ne s'est pas arrêté là.

En fait, il a utilisé une promotion de -30% sur Lethal Company pour faire une grosse annonce. A l'avenir, il aimerait faire en sorte que les updates du jeu nous donnent l'impression qu'il a « ouvert les portes d'un zoo alien, libérant ainsi tous les animaux ». Dans les faits, ça ne révèle rien de spécial, mais ça promet un avenir fort intéressant à l'expérience proposée. On peut ainsi s'attendre à des nouvelles créatures, qu'on pourrait retrouver sur des planètes inédites. Les possibilités sont nombreuses, mais il faudra se montrer un tout petit peu patient.

En effet, Zeekerss tient à prendre son temps. Il ne veut pas se précipiter. Dorénavant, il souhaite opter pour une approche différente, c'est-à-dire publier des patchs moins souvent, mais qui seraient plus conséquents. Une décision louable qui montre bien qu'il n'est pas prêt d'abandonner sa création : « Je pourrais la sortir maintenant, mais je veux qu’elle soit vraiment importante. Je commence à penser qu’il peut être préférable que toutes les mises à jour soient plus massives et moins fréquentes ».

Plus on est de fous, plus on rit

Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire Lethal Company, on vous invite vraiment à sauter le pas. Normalement, vous pouvez seulement prendre trois autres joueurs avec vous, mais ça a changé. Et ça, vous l'aurez peut-être deviné, c'est grâce aux moddeurs. Ces derniers sont même allés encore plus loin, en proposant un mod gratuit à la sauce... réalité virtuelle. Oui oui, vous avez bien lu. Mais attention, ça demande une manipulation bien précise détaillée dans la vidéo ci-dessous (qui nous vient du créateur du mod, DaXcess). Pour celles et ceux qui aiment se faire de grosses frayeurs, c'est à ne surtout pas louper.