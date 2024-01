Lethal Company reçoit un nouveau contenu totalement gratuit qui change totalement l'expérience. Immersion totale, sueur froide et grosse rigolade au programme. De quoi (re)découvrir le jeu.

C'est l'un des gros cartons du moment sur Steam, Lethal Company rend les joueurs complètement accros. Avec sa recette de roguelike multijoueur saupoudrée d'horreur, le jeu promet de très grosses barres de rire entre potes. Le jeu est continuellement soutenu par son créateur, seul à la barre actuellement, et fréquemment mis à jour. Le dernier patch n'est d'ailleurs pas si vieux que ça. Mais la communauté est elle aussi très active.

Un nouveau mod gratuit pour Lethal Company, vous allez flipper !

C'est notamment grâce aux moddeurs, des fans, que l'on peut jouer à plus de quatre, par exemple, ce qui change drastiquement l'expérience. Mais la barre a été mise encore plus haute cette fois, puisque des moddeurs se sont attaqués à l'immersion cette fois.

Si Lethal Company garantit quelques sueurs froides entre deux tranches de rire, ce nouveau mod gratuit devrait offrir des sensations beaucoup plus fortes, puisqu'on parle ici de réalité virtuelle. Des petits malins ont en effet réussi à mettre au point un vrai mode VR pour Lethal Company. Totalement gratuit, ce contenu nécessite tout de même un peu de manipulation pour être installé, à l'instar des autres mods du genre. Heureusement, tout est expliqué en vidéo par le créateur du mod, DaXcess. Il déclare par ailleurs que Lethal Company VR est son tout premier mod et qu'il sera mis à jour petit à petit, puisqu'il n'est pas totalement optimal à l'heure actuelle. En revanche, il est largement suffisant pour se faire quelques frayeurs et profiter du jeu en immersion maximale.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez trouver le mod en question et toute la marche à suivre pour l'installer directement sur le site Thunderstore. Et oui, c'est totalement gratuit. Lethal Company quant à lui se trouve sur Steam. Le jeu est actuellement en early access et au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est un vrai carton.