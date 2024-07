Le jeu Lethal Company vient de recevoir une mise à jour importante qui introduit des éléments excitants et effrayants pour les joueurs. Cette nouvelle mise à jour, déjà disponible en version bêta sur Steam, apporte des monstres inédits et le tout premier véhicule du jeu, offrant ainsi de nouvelles dynamiques de gameplay.

Lethal Company ajoute du contenu

La grande nouveauté de cette mise à jour est le Company Cruiser. Un van que les joueurs peuvent utiliser pour transporter des matériaux récupérés de l'installation jusqu'à leur vaisseau. Ce véhicule est également utile pour écraser des entités hostiles ou des coéquipiers gênants. Actuellement, c'est le seul véhicule disponible dans le jeu, mais il change radicalement la façon de jouer en facilitant le transport des ressources.

Deux nouveaux monstres font leur apparition dans le jeu, ajoutant une dose de terreur supplémentaire. Le premier, appelé Le Barbier, est une figure d'argile bleue munie de ciseaux démesurés. Ce monstre devient invisible lorsqu'il n'est pas dans votre champ de vision. Et peut se téléporter pour se rapprocher des joueurs. Il suit les ordres d'un leader nommé le Maître Barbier, dont les bruits de tambour peuvent indiquer une attaque imminente. Le Barbier se déplace souvent en duo, rendant les rencontres encore plus périlleuses.

Le second monstre, le Renard Kidnappeur, se cache dans des buissons rouges appelés Vain Shroud et attaque les joueurs isolés. Au lieu de tuer immédiatement, il utilise sa langue pour attraper sa proie et la traîner jusqu'à un Vain Shroud où elle sera éliminée. Pour échapper à ce monstre, il est conseillé de ramasser une arme. Et de le frapper rapidement pour le faire lâcher prise. Cependant, le tuer nécessite de nombreux coups, rendant la tâche ardue.

La mise à jour, actuellement en phase de test bêta, permet aux joueurs de découvrir et de tester ces nouvelles fonctionnalités. Le développeur solo, Zeekerss, a indiqué qu'il travaillerait sur des améliorations et des corrections en fonction des retours des joueurs. Avant de déployer la mise à jour officiellement.