Ces derniers mois, le jeu Lethal Company a fait fureur sur Twitch. On parle de près de 240 000 joueurs en simultané sur Steam, en peu de temps après sa sortie en octobre. Le principe est simple : on incarne un groupe chargé de récupérer un maximum de bibelots dans de vieux entrepôts. Chaque objet est ensuite revendu contre de l’argent. Attention cependant, car les lieux sont infestés de monstres en tout genre. C’est un véritable jeu qui mélange horreur et comédie, où la communication avec son équipe est la clé de la réussite. Depuis son arrivée fracassante sur PC, Lethal Company est apparu sur mobile, mais gare à l'arnaque.

Lethal Company, une arnaque ?

Vous faites peut-être partie des milliers de personnes qui ont testé le jeu Lethal Company sur mobile. Seulement, attention, car : « il s’agit probablement d’une arnaque », informe le développeur et créateur du soft originel, Zeekerss. En effet, ce n’est pas le titre officiel, mais une copie réalisée sans permission. Sur les plateformes de téléchargement, l’on trouve facilement le nom du concepteur de ce clone. C’est un certain Aytac Kahveci, qui n’a pas d’autre soft répertorié. Il opère avec l’éditeur double Cleaning LLC, qui n’a pas non plus d’autre travail.

Rassurez-vous, si l’application mobile de Lethal Company n’est pas légale, pour l’instant elle n’a causé aucun problème. Cependant, il faut prendre des précautions. Sur le Discord officiel, les modérateurs ont demandé aux utilisateurs de ne pas poster de lien vers les faux jeux. « Nous ne voulons pas que des personnes subissent les intentions sournoises et malveillantes qui pourraient être à l’origine de cette opération », explique l’un d’entre eux. D’ailleurs, dans les mentions légales d’Aytac Kahveci, il est indiqué que les pratiques de confidentialité de l’application peuvent inclure le traitement des données. Cela signifie qu’elle est en mesure de collecter les informations des joueurs pour les suivre sur d’autres sites web.

Un vrai jeu mobile ?

Pour l’instant, le créateur de Lethal Company n’a fait aucun commentaire supplémentaire concernant le clone de son jeu. On ne sait pas si des mesures juridiques seront prises, pour peut-être porter l’affaire au tribunal. Toutefois, il est aussi possible que Zeekers travaille actuellement sur une vraie version mobile du titre, car celle-ci est toujours très demandée par les fans. Pour le moment, ils devront se contenter de la version PC et de l’arrivée du Patch 47. Ce dernier incorpore des classements, des défis et encore plus de monstres. Zeekers a déjà teasé de nombreux autres ajouts, d’ici la version 50, dont des variations de cartes.