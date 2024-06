On le sait, nous étions entrés dans une période où le jeu de simulation de vie Les Sims 4 avait pas mal de soucis à se faire avec de nombreux concurrents sur le marché, aussi bien en Occident qu'en Asie. Suffisamment, en tout cas, pour donner du fil à retordre sur un marché de niche où EA a été le roi depuis toujours. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle allant dans ce sens.

Une terrible nouvelle pour ce concurrent des Sims

Ainsi, Paradox Interactive a récemment annoncé l'annulation de son jeu de simulation de vie, Life by You, qui était présenté comme un concurrent direct des Sims d'EA. Mattias Lilja, le directeur général adjoint de Paradox Interactive, a communiqué cette décision via les forums officiels de Paradox. Cette annonce fait suite à un report indéfini de la sortie en accès anticipé du jeu sur Steam, initialement annoncée en mai.

En expliquant les raisons de cette annulation, Lilja a précisé que, malgré des améliorations progressives suite aux divers retards, le jeu était encore loin d'atteindre un niveau de qualité satisfaisant pour l'entreprise. "Il y a quelques semaines, nous avons décidé de suspendre la sortie en accès anticipé afin de réévaluer Life by You, car nous estimions que le jeu présentait encore des lacunes importantes," a écrit Lilja. "Bien qu'une prolongation du délai ait été envisagée, une vue d'ensemble du projet nous a convaincus que la route vers une version de qualité était trop longue et incertaine."

Il est important de noter que Lilja n'a pas complètement discrédité le jeu, reconnaissant les efforts significatifs et les points forts développés par l'équipe dédiée. "Ce n'est pas pour dire que le jeu n'a montré aucune qualité prometteuse ; 'Life by You' avait un certain nombre de points forts et le travail acharné d'une équipe dévouée qui s'est engagée à les réaliser," a-t-il ajouté. "Cependant, lorsque nous arrivons à un point où nous croyons que plus de temps ne nous rapprochera pas suffisamment d'une version satisfaisante, nous pensons qu'il est préférable d'arrêter. C'est évidemment difficile et décevant pour tous ceux qui ont investi leur temps et leur enthousiasme dans ce projet, surtout lorsque notre décision intervient si tard dans le processus."

Un choix bien triste

L'impact de cette annulation sur l'équipe de développement de Paradox Tectonic reste encore à déterminer. Paradox Interactive devrait fournir davantage de détails à ce sujet dans les prochains jours et semaines. Les passionnés et les observateurs de l'industrie attendent avec impatience ces mises à jour. Ce qui est certain, c'est que l'éditeur semble vouloir à tout prix éviter une Cities Skylines 2, avec ses nombreux problèmes qui ont plombé le jeu à la sortie.

Cette décision de Paradox Interactive soulève plusieurs questions sur les défis du développement de jeux de simulation de vie, un genre particulièrement exigeant en termes de contenu et de fonctionnalités. Les comparaisons inévitables avec les Sims, une franchise bien établie et immensément populaire, posent une barre très haute pour tout nouveau venu. La transparence de Paradox Interactive quant à l'état du projet et leur volonté de privilégier la qualité sur les échéances commerciales est à saluer. Cela montre une prise de conscience des attentes élevées des joueurs et une gestion responsable des projets, même si cela implique des décisions difficiles comme l'annulation d'un jeu en cours de développement.