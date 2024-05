Krafton, le studio à l'origine de PlayerUnknown's Battlegrounds, a récemment levé le voile sur la feuille de route de développement et les fonctionnalités clés de son futur jeu de simulation de vie, InZoi. Bien que la date de lancement précise n'ait pas été annoncée, ces informations nous donnent un aperçu détaillé des innovations que ce concurrent des Sims 5 entend introduire.

InZoi vs Les Sims 5

Parmi les fonctionnalités annoncées, on retrouve la présence de voitures, des activités de groupe, un système de Karma, un mode d'édition de ville, ainsi qu'un Studio. Les Zois, personnages humanisés du jeu, pourront non seulement conduire ou être passagers de voitures, mais également interagir avec d'autres Zois dans diverses activités de groupe. Le système de Karma représente une innovation particulière : les actions passées des Zois influenceront leur futur et la manière dont ils sont perçus par les autres.

Le mode City Edit permettra aux joueurs de personnaliser des éléments urbains tels que les panneaux publicitaires, la météo ou la propreté de la ville. En parallèle, le service de partage de Zois semble s'inspirer de la Galerie de Les Sims 4, favorisant un échange créatif entre les joueurs.

Le Studio offre la possibilité de créer et de recréer des scénarios spécifiques, tandis que le mode photo haute résolution promet de faciliter le partage de captures d'écran éclatantes. Hyungjun Kim, producteur et directeur de InZoi, a encouragé les fans à continuer de fournir des retours divers et sincères via les réseaux sociaux et le Discord du jeu. Soulignant l'importance de la communauté dans le développement du jeu.

InZoi n'est pas le seul jeu à tenter de rivaliser avec Les Sims. D'autres titres comme Paralives et surtout Life By You sont également en développement. Life By You sera d'ailleurs disponible dès le 4 juin 2024. Ces nouveaux venus promettent d'enrichir le genre des simulations de vie avec des approches et des fonctionnalités innovantes, marquant une période excitante pour les amateurs de ce type de jeux.