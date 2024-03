L'un des plus gros concurrents des Sims 4 continue à nous vendre du rêve. Est-ce que la franchise de Maxis va être détrônée ? Vu ce qu'on nous dit, c'est tout à fait possible.

Les Sims 4 poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin. C'est à se demander s'il va finir par passer l'arme à gauche. De son côté, le Project Rene, ou le cinquième opus, se fait bien discret. Pour les fans du genre, ce n'est pas forcément un problème, mais n'ont-ils pas un autre jeu du même genre sur lequel ils peuvent se retrancher en attendant ? Eh bien, il y en a justement un qui se prépare dans l'ombre, et il vient de refaire surface avec une annonce qui va faire saliver.

Ce gros concurrent pour Les Sims 4 refait surface

On parle bien sûr d'InZOI, une production signée Krafton, l'éditeur de PUBG. Il y a quelques mois, il l'a dévoilé au grand jour, et ça nous a mis une claque. De toute évidence, l'idée est de proposer une approche réaliste dans les graphismes. Pour le moment, c'est plutôt convaincant. Digne des Sims 4 ? Possible, même si on attend de voir ce que ça va donner le jour J. La patience est de mise, mais de temps à autre, on nous tient au courant de l'avancée du projet. En l'occurrence, on a récemment eu des informations supplémentaires sur une belle fonctionnalité qui met l'eau à la bouche.

En effet, le lead developer d'InZOI, « Kjun », s'est entretenu avec la chaîne Youtube Middle-Aged Gamer Kim au sujet du jeu. Il a expliqué que la ville dans laquelle on vit existe sur un grand plateau qui se trouve sur notre bureau. Elle est surveillée par notre chat, mais... qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? En fait, c'est assez simple. En plus d'être une simulation de vie, le titre va nous offrir l'opportunité de manipuler absolument tous les éléments du décor : les arbres, le feuillage, les décorations, la météo, la dangerosité de certains quartiers, l'agenda des habitants, bref, on aura une liberté totale sur ça. La comparaison avec Les Sims (plus précisément le 4) commence à être plus floue.

En conséquence, la taille de la ville a été réduite. Néanmoins, on nous rappelle qu'au lancement, il y en aura un total de trois, toutes bien différentes les unes des autres. Du coup, vous l'aurez compris, on s'éloigne un peu des Sims et ça, c'est Kjun lui-même qui le dit. Il affirme être un grand fan de la licence SimCity, et il a toujours voulu « créer un simulateur ultime où on pourrait faire tout ce qu'on veut ». Lors de l'interview, il aborde également la question des emplois, mais pour l'instant, le studio en a seulement façonné 4. Il prévoit d'en ajouter au moins deux de plus. En tout cas, ça donne envie d'y jouer.