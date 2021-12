Il n’est pas toujours évident d’obtenir de vieilles statistiques et autres classements de ventes de jeux vidéo en France. Ces données sont cependant bien conservées et parfois partagées dans d’autres pays. À quelques jours du passage du Père Noël pour l’année 2021, nos voisins outre Manche nous proposent de redécouvrir les jeux tendance à Noël au cours des 37 dernières années.

La liste des jeux qui ont fini numéro 1 des derniers charts avant Noël depuis 1984 au Royaume-Uni vient d’être révélée. Cette liste, partagée sur Twitter par Christopher Dring du site GamesIndustry.biz, a été communiquée par l’institut GfK.

Ce dernier a regroupé les numéros 1 des charts de Noël comptabilisés par ses soins ainsi que par ceux de ses prédécesseurs. Au Royaume-Uni, être numéro 1 à Noël est une place très convoitée dans le monde de la musique. Commercialement parlant, c'est un spot également désirable du côté du jeu vidéo.

Les éditeurs américains en force à Noël au Royaume-Uni

Voici la liste complète sans plus attendre.

1984 : Ghostbusters (Activision)

1985 : Commando (Elite)

1986 : Gauntlet (US Gold)

1987 : Out Run (SEGA-US Gold)

1988 : Operation Wolf (Ocean)

1989 : Chase HQ (Ocean)

1990 : Teenage Mutant Hero Turtles (Mirrorsoft)

1991 : WWF WrestleMania (Ocean)

1992 : Sonic the Hedgehog 2 (SEGA)

1993 : FIFA International Soccer (EA)

1994 : FIFA Soccer 95 (EA)

1995 : FIFA Soccer 96 (EA)

1996 : FIFA 97 (EA)

1997 : FIFA : Road to the World Cup 98 (EA)

1998 : The Legend of Zelda : Ocarina of Time (Nintendo)

1999 : Tomb Raider 4 : The Last Revelation (Eidos)

2000 : Qui Veut Gagner des Millions (Eidos)

2001 : Harry Potter à l’École des Sorciers (EA)

2002 : Grand Theft Auto : Vice City (Take-Two Interactive)

2003 : Medal of Honor : Rising Sun (EA)

2004 : Need for Speed : Underground 2 (EA)

2005 : Need for Speed : Most Wanted (EA)

2006 : FIFA 07 (EA)

2007 : Call of Duty 4 : Modern Warfare (Activision)

2008 : FIFA 09 (EA)

2009 : Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision)

2010 : Call of Duty : Black Ops (Activision)

2011 : The Elder Scrolls V : Skyrim (Bethesda)

2012 : Call of Duty : Black Ops II (Activision)

2013 : FIFA 14 (EA)

2014 : Call of Duty : Advanced Warfare (Activision)

2015 : Call of Duty : Black Ops III (Activision)

2016 : Call of Duty : Infinite Warfare (Activision)

2017 : Call of Duty : WWII (Activision)

2018 : Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)

2019 : Call of Duty : Modern Warfare (Activision)

2020 : Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

2021 : FIFA 22 (EA)

Pour être le plus précis possible, il convient d’indiquer que ces statistiques ne tiennent compte que des ventes physiques. De plus, les numéros 1 listés ici l’étaient dans les derniers classements publiés avant le 25 décembre de leur année respective.

Les jeux Nintendo discrets à Noël outre Manche

Et si certains titres évoqués ici ont réussi à atteindre cette place en sortant sur une seule machine, il s’agit dans la majorité des cas de jeux multi plates-formes. Par exemple, FIFA International Soccer était numéro 1 des ventes à Noël en 1993 en ne sortant que sur Mega Drive. Les ventes du numéro 1 de 1990, Teenage Mutant Hero Turtles, sont en revanche comptabilisées sur sept machines.

Au total, deux licences se partagent la place de numéro 1 de Noël "all time." En effet, des jeux Call of Duty et FIFA se sont retrouvés neuf fois à la première place du classement juste avant Noël au Royaume-Uni. Outre Manche, l’éditeur leader de Noël est Electronic Arts. Des produits de l’éditeur américain se sont en effet retrouvés 13 fois à la tête du classement pour cette semaine spéciale depuis 1984. Vient ensuite Activision avec 10 numéro 1.

Que pensez-vous de cette liste de Noël ? Vous surprend-elle ? Vous attendiez-vous à voir d’autres jeux y figurer ? Cela vous rappelle-t-il des souvenirs ? Pensez-vous qu’une liste équivalente pour la France ressemblerait à celle de nos voisins outre Manche ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.