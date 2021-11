Le SELL a récemment dévoilé les résultats de son étude annuelle « Les Français et le Jeu Vidéo » conduite par Médiamétrie. Ce rapport dresse un état des lieux de la part du jeu vidéo et du profil des joueuses et joueurs de jeux vidéo en France et décrypte leurs habitudes de consommation et d’usages.

Comme on pouvait aisément l'imaginer, cette nouvelle édition met donc en lumière un nombre de joueuses et de joueurs toujours croissant et une pratique qui s’intensifie. En bref, le SELL montre que le jeu vidéo gagne en popularité auprès de publics toujours plus larges. Avec recherche du lien social, pratique du jeu en famille, responsabilité accrue des parents... Les constats dressés l’an passé se sont confirmés et amplifiés en 2021.

Le jeu vidéo en France, une histoire d'amour

Plus en détails donc, l'étude en question constate plusieurs choses. Les voici ainsi listées ci-dessous pour comprendre d'un coup, d'un seul :

Jamais la France n’a compté autant de joueuses et de joueurs : 73% des Français jouent au moins occasionnellement* (+2 pts), soit plus de 38 millions de personnes.

La pratique du jeu vidéo s'intensifie : la France compte 58% de joueuses et de joueurs réguliers**, contre 52% en 2020.

Un jeu vidéo de plus en plus social qui se partage en famille : 61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer du lien social, c'est 9 points de plus qu'en 2020. 77% des parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants, contre 66% en 2020.

Une pratique responsable : 48% des parents déclarent connaître et utiliser les systèmes de contrôle parental, contre 37% de 2020 et 32% en 2019.

En gros tout le monde joue, ou presque, et ce de plus en plus souvent. Et si possible en famille, histoire de se jauger tranquillement. Merci le confinement ?

Qui joue le plus ?

En 2021, si 73% des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement* (+2 pts), 58% y jouent régulièrement, soit une augmentation de 7 points par rapport à l’année dernière. Ces joueurs réguliers sont à 53% un homme, à 47% une femme et leur âge moyen est de 38 ans. La pratique du jeu vidéo n’a jamais été aussi populaire. Et la progression de l’engagement des joueuses et des joueurs observée en 2020 à l’issue d’un contexte inédit se confirme. Loisir intergénérationnel, 71% des adultes (+3 points) et 98% des enfants (+4 points) jouent au jeu vidéo.

Et sur quelle plateforme ?

En moyenne, les joueuses et les joueurs utilisent 2,2 plateformes de jeu : le smartphone reste le support le plus utilisé, avec 51% des joueurs qui déclarent y jouer, juste devant la console de salon qui observe une forte progression de +4 points avec 49%. Comme l’an dernier, les jeux vidéo grand public sont plébiscités : les jeux « casual », de plateforme et les jeux d’aventure constituent le top 3 des genres préférés des Français.

Pour l'étude complète, nous ne saurons que vous conseiller d'aller jeter un oeil sur ce lien.

Source : étude SELL/Médiamétrie « Les Français et le jeu vidéo ». Réalisée sur Internet du 6 au 27 septembre 2021, auprès d’un échantillon de 4 016 internautes de 10 ans et plus.