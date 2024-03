Les Fourmis est un jeu qui s'annonce somptueux et il se pourrait bien que ça soit l'un des plus beaux jeux de la PS5, notamment grâce à la puissance de l'Unreal ENgine 5.

Dans un monde où la technologie ne cesse de repousser les limites du réalisme, Empire of the Ants (Les Fourmis), initialement un jeu de stratégie en temps réel lancé en 2000, est sur le point de connaître une nouvelle vie sur PS5 (notamment). Ce reboot est le fruit d'une collaboration entre l'éditeur Microids et le développeur Tower Five, promettant de devenir l'un des titres PS5 les plus photoréalistes grâce à l'utilisation poussée de l'Unreal Engine 5.

Les Fourmis de retour

Cependant, Les Fourmis ne tire pas seulement son originalité de ses graphismes époustouflants. Le jeu est en fait inspiré du roman éponyme Les Fourmis de Bernard Werber, publié pour la première fois en 1991. Cette œuvre littéraire, combinant science-fiction et étude sociologique, plonge le lecteur dans une société fourmilière, avec ses règles, sa hiérarchie et ses conflits, offrant ainsi une réflexion profonde sur la nature humaine et la société.

Dans le jeu PS5, les joueurs seront plongés dans un monde microscopique où ils devront user de leur génie tactique pour aider une colonie de fourmis à prospérer. Avec des tutoriels conçus pour les nouveaux venus et des difficultés ajustables pour les vétérans, le jeu promet une expérience pour tous les types de joueurs.

L'adaptation vidéoludique s'efforce de rester fidèle à l'esprit du roman en intégrant une narration qui évolue au rythme des saisons et affecte les attributs de la faune, tels que la vitesse, la résistance et d'autres capacités. Les cartes du jeu varieront également en fonction du moment de la journée, ajoutant une couche de stratégie et d'immersion supplémentaire.

La date de sortie n'a pas encore été confirmée, mais la fenêtre de lancement visée est pour l'année 2024. Les Fourmis sur PS5 s'annonce donc être une expérience à ne pas manquer pour les amateurs du roman de Werber ainsi que pour les passionnés de RTS. Et puis, il faut bien l'admettre, le jeu est tout simplement somptueux.