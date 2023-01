Microids va se lancer dans un autrte type d'adaptation : le roman. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du chef d'œuvre de Bernard Werber.

C'est un peu une annonce surprise, on peut en effet apprendre l'existence chez Microids d'un jeu Les Fourmis. Bien loin de ce qui est en train de se faire avec Tintin actuellement nous sommes ici sur une expérience stratégique. Le studio Tower Five parle même dans la description de "batailles tactiques". Qu'en est t-il ?

Les Fourmis, le jeu que l'on attendait pas

Dans le jeu Les Fourmis on incarne le "Sauveur des Fourmis", dont la mission principale est de diriger son peuple et de reconstruire un foyer, le faire évoluer, le faire prospérer et conquérir de nouveaux territoires à travers différentes saisons. Le jeu semble d'ailleurs reproduire à merveille la flore par saison à en juger par les premiers screenshots.

Le jeu se déroule à la troisième personne et devrait laisser la part belle à l'exploration et aux affrontements. Le titre proposera d'ailleurs à ce titre, de nombreuses cartes dans un décor de forêt francilienne photoréaliste à explorer. Graphiquement ça semble très réussi. On vous laisse juger :

Il faut dire que Les Fourmis devrait utiliser le moteur graphique Unreal Engine 5 pour obtenir un tel rendu. C'est d'autant plus bluffant que les cartes du jeu changent en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule) pour diversifier l'expérience et les rencontres.

Un jeu de stratégie en 3D temps réel avec une difficulté croissante - Le jeu offrira une expérience intuitive pour les nouveaux venus, avec la présence de tutoriels pour apprendre les principes fondamentaux des STR et aider à appréhender l'usage des mécaniques de jeu. Le jeu offrira une difficulté évolutive et une expérience modulable pour les joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées.

Hélas pour le moment, aucune vidéo n'est disponible pour se rendre compte du travail effectué mais ça reste en tout cas une proposition assez novatrice et on a hâte d'en savoir un peu plus. Le jeu est prévu en 2024 sur tous les supports.