Pour fêter May the 4th et LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Xbox et Warner annoncent un musée sur Paris. Les visiteurs pourront notamment y voir un X-Wing ou une Series S tout en briques.

Chers lecteurs parisiens, fans de LEGO Star Wars La Saga Skywalker, cet évènement est peut-être fait pour vous. Dans quelques jours, Xbox France et Warner Bros. Interactive Entertainment vont édifier un musée éphémère.

Un musée LEGO Star Wars sur Paris

Après un teasing, Xbox France a annoncé ses plans pour le "May the 4th", le jour qui célèbre la franchise Star Wars partout dans le monde.

Xbox France travaille étroitement avec Warner Bros. Interactive Entertainment pour mettre en place un musée LEGO Star Wars éphémère au centre culturel La Place, à Paris. Une galerie pop-up visitable uniquement le 4 mai de 11 à 20h. Le centre La Place se trouve au 10 Pass. de la Canopée dans le premier arrondissement, près de la boutique LEGO des Halles. Quel hasard !

À l'intérieur, des pièces "uniques" et surtout gigantesques vous attendront comme un X-Wing "taille XXL", une Xbox Series S 3 mètres de haut tout en briques et bien d'autres constructions LEGO Star Wars tels que des "dioramas de scènes iconiques".

Lors de votre visite de l’exposition, vous pourrez découvrir des pièces uniques en briques tirées de la légendaire franchise Star Wars : un X-Wing taille XXL, des tableaux et des constructions en briques des personnages emblématiques de Star Wars, des dioramas de scènes iconiques et bien d’autres encore ! Vous aurez également l’occasion de découvrir la plus grande console jamais réalisée en briques : une Xbox Series S de 3 mètres de haut accompagnée de sa manette géante créées spécialement pour cette journée exceptionnelle.

Des bornes de jeu et des concours

On ne sait pas si vous pourrez gagner la Xbox Series S de 3 mètres ou le X-Wing, mais il y aura des jeux concours "pour célébrer May the 4th avec les fans". Et une fois que vous en aurez pris plein les yeux avec les constructions, vous pourrez découvrir LEGO Star Wars La Saga Skywalker depuis les bornes Xbox installées pour l'occasion.

LEGO Star Wars La Saga Skywalker, qui est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, pulvérise tout sur son passage depuis son lancement.