Le développement toxique de LEGO Star Wars La Saga Skywalker connaît pour l'instant une fin plus heureuse. Au Royaume-Uni, le jeu est déjà l'un des plus gros succès de l'année, devant des mastodontes. Un titre aussi très prisé par les joueurs PC.

Le plus gros lancement de tous les temps

Disponible depuis le 5 avril 2022, LEGO Star Wars La Saga Skywalker réalise le meilleur démarrage de toute la série au Royaume-Uni en version boîte. Le précédent record était détenu par LEGO Indiana Jones, une autre franchise de George Lucas.

Avec cette performance, il devient ainsi le deuxième le jeu le plus vendu de 2022, après Légendes Pokémon Arceus. Cet épisode bat en revanche les ventes physiques de Horizon Forbidden West et Elden Ring, une prestation toutefois à relativiser car La Saga Skywalker est un soft qui s'adresse vraiment à tous. Même aux enfants. Il est aussi disponible sur plus de plateformes. D'ailleurs, en termes de répartition, ça ne bouge pas spécialement avec 31% des copies écoulées sur PS5, 26% sur Nintendo Switch, 23% sur Xbox et 20% sur PS4.

Comme souligné par nos confrères de Gamesindustry, les jeux LEGO sont une institution au Royaume-Uni. C'est l'une des séries les plus vendues en physique aux côtés de Need For Speed, Star Wars, Sonic et Assassin's Creed. Une licence en vogue qui a décollé avec LEGO Star Wars en 2005.

LEGO Star Wars La Saga Skywalker cartonne aussi sur PC

Sur Steam, LEGO Star Wars La Saga Skywalker casse des briques en numérique. Depuis sa sortie, on observe un pic de joueurs en simultané à 82 446 joueurs, du jamais vu pour aucun autre jeu de la franchise. Voyez plutôt :

Lego Marvel Super Heroes (5,953)

Lego Le Hobbit (5,550)

LEGO Ninjago, le film : le jeu vidéo (5,434)

Lego Le Seigneur des Anneaux (5,045)

Lego Worlds (4,911)

Lego Jurassic World (3,498)

Lego Star Wars : Le Réveil de la Force (2,586)

Lego Batman 3 : Au-delà de Gotham (2,186)

Lego Marvel’s Avengers (2,112)

Les équipes doivent savourer ces moments de gloire après un développement infernal selon plusieurs membres de TT Games.

L'avez-vous acheté ? Pensez-vous comme nous qu'il s'agit d'une lettre d'amour à Star Wars ? Y jouez-vous seul ou avec vos enfants ? Dites nous tout en commentaires.