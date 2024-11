Les fans de Nintendo et de LEGO ont de quoi se réjouir avec la nouvelle collection LEGO Super Mario : Mario Kart. Cette gamme offre des sets inspirés de l’univers emblématique de Mario Kart, combinant la magie des briques LEGO avec la frénésie des courses de kart. Disponibles en précommande et en vente dès le 1er janvier 2025, ces sets devraient beaucoup plaire.

Du LEGO Mario Kart à toutes les sauces

À 19,99 €, le set Kart Standard de Mario Kart permet de recréer les sensations du jeu. On y retrouve un kart à construire, accompagné d’un stand de course et d’une figurine de Toad en uniforme rouge. Avec des fonctions interactives, les constructeurs peuvent klaxonner, déraper et lancer des carapaces. Pour encore plus de fun, les effets sonores se déclenchent en utilisant les figurines LEGO Mario, Luigi ou Peach (vendues séparément).

LEGO Yoshimoto et Yoshi bleu ciel

Le set Yoshimoto propose une aventure différente avec un kart et une figurine de Yoshi bleu ciel, exclusive à LEGO Super Mario. À 14,99 €, ce set inclut une moto Yoshimoto, des cônes et une banane à éviter, de quoi s’amuser en toute simplicité. En ajoutant une figurine LEGO Mario, Luigi ou Peach, des effets visuels et sonores viennent enrichir l’expérience.

Le Garage de Toad

Pour 39,99 €, le Garage de Toad offre une expérience de course personnalisable. Ce set inclut deux figurines de Toad bleus et un monte-voiture pour personnaliser le kart avec des pneus et un lance-carapaces. Idéal pour les enfants de 8 ans et plus, le garage de Toad propose une immersion totale grâce aux interactions numériques déclenchées par les figurines LEGO Mario, Luigi ou Peach.

LEGO Bébé Peach et l’Ensemble de Grand Prix

Avec l’Ensemble de Grand Prix à 79,99 €, LEGO propose une expérience Mario Kart complète. On y retrouve Bébé Peach, Lakitu, Lemmy, et Toad, ainsi que plusieurs véhicules et accessoires pour créer un circuit de course dynamique.

Bébé Mario contre Bébé Luigi : que le meilleur gagne

Ce set, à 29,99 €, apporte une touche de compétition amicale. Avec Bébé Mario et Bébé Luigi dans leurs karts, le but est d’éclater les ballons de l’adversaire en lançant des carapaces. Idéal pour des courses rapides, ce set interactif réagit également aux figurines LEGO Mario, Luigi ou Peach, ajoutant des effets sonores et visuels pour plus de réalisme.

LEGO Donkey Kong et DK Jumbo

À 34,99 €, le set Donkey Kong et DK Jumbo permet aux fans de vivre des aventures en compagnie de Donkey Kong dans son kart. En plus d’un véhicule robuste et d’une cible à atteindre, les effets sonores de Donkey Kong et Mario Kart se déclenchent dès que la course démarre.

La liste complète :

Source : LEGO