Parmi les nouveautés LEGO, on trouve parfois des sets totalement inattendus. C'est le cas cette fois avec une nouveauté que personne n'anticipait. Et pourtant...

LEGO a récemment annoncé l'ajout de deux nouveaux sets dans sa collection LEGO Ideas : un jardin botanique et un set d'une franchise que personne ne s'attendait à voir. Bien loin d'Harry Potter, Star Wars, Marvel ou encore Sonic on vous parle souvent. Une excellente nouvelle pour les amateurs de vampire. C'est le moins que l'on puisse dire. Voyez plutôt.

LEGO présente un set inattendu

Pour la première fois, plus de 70 projets ont atteint le seuil requis de 10 000 supporters, nécessitant une sélection rigoureuse par l'équipe LEGO. Parmi une multitude d'idées originales et de kits inspirés de licences populaires, telles que des films du Studio Ghibli, des personnages de Dreamworks, ou encore de célèbres créateurs de musique électronique, deux projets ont finalement été retenus. Un jardin botanique et la maison Cullen, provenant de la saga Twilight.

La maison des Cullens dans les films Twilight est emblématique et joue un rôle central dans la série. Située dans la région boisée de Forks, Washington, cette maison est la résidence de la famille Cullen. C'est là que vit notamment l'un des personnages principaux : Edward Cullen.

Rendu non définitif.

Un lieu culte des films

Dans une interview avec le gagnant du concours, il a été révélé que la conception devait respecter une limite de 3 000 pièces tout en intégrant des éléments essentiels tels que l'escalier, le piano, la chambre d'Edward, la cuisine et la bibliothèque. Le nombre exact de pièces dans le produit final ainsi que les personnages inclus dans le set restent inconnus. Jusqu'à présent, les personnages confirmés sont Edward, Bella, Jacob et Carlisle.

Dans les films, la maison des Cullens est une structure moderne et élégante, se démarquant par son design contemporain. Elle présente de grandes fenêtres vitrées, offrant une vue imprenable sur la forêt environnante. Cette architecture est conçue pour se fondre dans le paysage naturel, tout en reflétant le goût raffiné et sophistiqué de la famille. C'est d'ailleurs ce que précise l'autrice Stephenie Meyer. La maison des Cullens est le théâtre de plusieurs moments clés dans les films Twilight. Elle sert de lieu pour des réunions familiales, des stratégies de défense contre diverses menaces et des moments intimes entre les personnages.