LEGO étoffe encore sa gamme Star Wars avec deux sets de folie. Ces modèles s'adressent aussi bien aux jeunes passionnés qu'aux collectionneurs avertis. Chacun de ces sets offre une expérience de construction unique, tout en restant fidèle à l'univers emblématique de la licence. Et si l'un est abordable, l'autre en revanche est presque un objet de collection.

Un set LEGO conçu pour l'action

Le set vaisseau de transport impérial contre le speeder des éclaireurs rebelles est idéal pour les enfants à partir de 8 ans. Avec ses 383 pièces, il propose de recréer des affrontements entre l’Empire et la Flotte Rebelle. Les deux véhicules inclus sont riches en détails et fonctionnalités. Le vaisseau de transport impérial dispose d’un cockpit qui s’ouvre, de fusils à tenons et d’une plateforme amovible pour transporter deux Stormtroopers. De l'autre côté, le speeder des éclaireurs peut accueillir deux figurines et possède une tourelle rotative.

Ce set inclut six minifigurines : trois Stormtroopers et trois soldats rebelles, tous équipés de blasters. En bonus, on y trouve également un droïde QT-KT collector pour célébrer le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Ce set est vendu 39,99 € et constitue une belle option pour les fans de Star Wars souhaitant revivre des scènes épiques ou créer leurs propres histoires. Sans débourser trop.







La barge à voiles de Jabba pour les collectionneurs

Pour les fans collectionneurs, LEGO propose la "barge à voiles de Jabba" de la gamme Ultimate Collector Series (UCS). Ce set imposant compte 3 942 pièces et mesure 77 cm de long. Il recrée avec précision le célèbre vaisseau de Star Wars : Le Retour du Jedi. Conçu avant tout pour être exposé, ce modèle dispose de voiles en tissu ajustables, d’un pont supérieur amovible et de côtés qui se rabattent pour dévoiler un intérieur extrêmement détaillé.

Les amateurs de Star Wars pourront explorer le cockpit, la cellule de prison, l'armurerie et même la chambre de Jabba. Le set comprend également 11 figurines, dont la princesse Leia, C-3PO, Bib Fortuna, et bien sûr Jabba le Hutt. Une fois assemblée, la barge peut être mise en valeur sur un présentoir avec une plaque descriptive spéciale, marquant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Disponible dès le 6 octobre 2024, la barge à voiles de Jabba est proposée au prix de 499,99 €. Il ne manque plus que Boba Fett pour que ça soit parfait.









Source : LEGO