Avis aux fans de Nintendo et de LEGO : les nouveaux sets LEGO Super Mario : Mario Kart et Animal Crossing arrivent dès le 1er janvier 2025 ! ENFIN ! Vous allez pouvoir Plongez dans l’univers des courses emblématiques avec des modèles à construire et des fonctionnalités interactives inédites. La liste est longue et clairement ça devrait faire plaisir aux fans.

Mario Kart – Yoshimoto

Ce set, disponible pour 14,99 € propose un modèle en briques de la Yoshimoto, accompagné pour la première fois d’une figurine de Yoshi bleu ciel dans la gamme LEGO Super Mario. Les défis incluent le passage entre des cônes, le lancement de carapaces et l’évitement des bananes. Les figurines LEGO Mario, Luigi ou Peach (vendues séparément) ajoutent des effets sonores et visuels interactifs. La Yoshimoto mesure 6 cm de haut, 9 cm de long et 4 cm de large.

Mario Kart – Kart standard

Pour 19,99 €, ce set comprend un kart standard Mario Kart à construire, une figurine de Toad (stand) et un stand de course. Le kart mesure 4 cm de haut, 14 cm de long et 8 cm de large.

Mario Kart – Donkey Kong et DK Jumbo

Ce set à 34,99 € est destiné aux enfants dès 8 ans. Il inclut un modèle du DK Jumbo avec Donkey Kong et une cible. Les joueurs peuvent lancer des carapaces pour faire tomber la banane et déclencher des effets inspirés des jeux Donkey Kong et Mario Kart. Le DK Jumbo mesure 8 cm de haut, 15 cm de long et 7 cm de large.

Mario Kart – Bébé Mario contre Bébé Luigi en LEGO

Pour 29,99 €, ce set met en scène Bébé Mario et Bébé Luigi, chacun avec son véhicule (Paracoccinelly et Tubul R3). Les joueurs peuvent lancer des carapaces pour éclater des ballons et profiter des interactions numériques avec les figurines LEGO Mario, Luigi ou Peach. Les voitures mesurent chacune 5 cm de haut, 10 cm de long et 7 cm de large.

Mario Kart – Garage de Toad en LEGO

Disponible pour 39,99 €, ce set personnalisable est magnifique ! Il inclut deux Toads bleus, un monte-voiture, des pneus interchangeables et un kart Intrépide équipé d’un lance-carapaces. Les figurines interactives permettent de déclencher des sons de klaxon et de moteur en personnalisant le véhicule. Le garage mesure 11 cm de haut, 31 cm de large et 20 cm de profondeur.

Mario Kart – Bébé Peach et ensemble de grand prix en LEGO

À 79,99 €, ce set contient quatre personnages emblématiques (Bébé Peach, Lakitu, Lemmy et Toad) et plusieurs véhicules, dont un quad Wiggler, une Caravéloce et une moto standard. C'est le plus gros de tous. Il propose également une porte de départ, un podium et un nuage de Lakitu pour des courses endiablées. La porte de départ mesure 18 cm de haut, 33 cm de large et 4 cm de profondeur.

Boutique de vêtements des sœurs Doigts de Fée en LEGO

Ce set Anima Crossing à 39,99 € permet de reconstruire la célèbre boutique des sœurs Doigts de Fée, lieu incontournable pour les amateurs de mode. Il inclut les figurines de Layette et Alix, ainsi qu'une machine à coudre, des ciseaux et divers vêtements et accessoires. Ce modèle de 322 pièces, mesure 14 cm de haut, 27 cm de large et 14 cm de profondeur.

Caravane et stand de jardinage de Racine en LEGO

Pour 29,99 €, ce set propose une aventure champêtre avec une voiture, une caravane et un stand de jardinage. Racine le paresseux et Irène l’écureuil sont inclus, accompagnés d’accessoires tels qu’un arrosoir, des plantes et des clochettes. Les enfants peuvent planter des graines, les arroser, ou encore vendre des semis. Avec 263 pièces, le modèle convient dès 7 ans et mesure 8 cm de haut, 19 cm de long et 6 cm de large une fois les véhicules attachés.

Observation des étoiles avec Céleste

Ce petit set mignon à 9,99 € offre une expérience céleste avec Céleste le hibou, un télescope, un fauteuil croissant de lune et des fragments d’étoiles à collectionner. Idéal pour les enfants dès 6 ans, il comprend 78 pièces et mesure 6 cm de haut, 12 cm de large et 9 cm de profondeur.

Source : LEGO