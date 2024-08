LEGO régale encore avec de grands sets pour cette licence culte. Ils sont en plus magnifiques, parfaits pour décorer vos intérieurs. Par contre, il va falloir faire chauffer la carte bleue.

LEGO continue d'enrichir sa gamme dédiée à l'univers de Harry Potter avec de nouveaux sets qui raviront les fans de la saga. Parmi les nouveautés, un ensemble impressionnant consacré à la maison des Weasley, un set basé sur Borgin et Burkes, ainsi qu'une horloge Weasley en édition limitée. Ces nouveaux ajouts promettent d'offrir une expérience immersive aux amateurs de la série.

Le Terrier : Une édition Collector LEGO

Le set phare de cette nouvelle collection est sans conteste Le Terrier - Édition Collector, qui sera disponible à partir du 1er septembre au prix de 259,99 euros. Avec ses 2405 pièces, cette réplique détaillée de la maison de la famille Weasley mesure environ 50 cm de haut. Le Terrier peut être ouvert à l'arrière, dévoilant un intérieur riche en détails, y compris la cuisine, les toilettes, le grenier, ainsi que les chambres de Percy, Fred et George.

Ce set inclut également 10 nouvelles figurines LEGO, dont Harry, Ron, Ginny, Fred, George, Molly, Arthur, Percy, ainsi que les premières versions LEGO de Bill et Charlie Weasley. Cette collection de personnages emblématiques permettra aux fans de recréer des scènes mémorables de l'univers Harry Potter.







Borgin et Burkes : Réseau de la Poudre de Cheminette

Un autre ajout notable est le set Borgin et Burkes : Réseau de la Poudre de Cheminette, vendu au prix de 29,99 euros. Ce set propose une expérience de jeu autour de la boutique Borgin et Burkes, située dans l'Allée des Embrumes. Il inclut une figurine de Lucius Malefoy ainsi qu'une section intérieure de la boutique, avec une cheminée intégrant une fonction de Réseau de la Poudre de Cheminette. En tournant une manivelle, la figurine peut disparaître, simulant ainsi un transport vers une autre destination.

Ce set complémentaire est conçu pour s'intégrer parfaitement avec Le Terrier - Édition Collector et d'autres sets de la série Diagon Alley de LEGO Harry Potter. Cette compatibilité permet aux fans d'élargir leur collection et de créer des scènes encore plus riches en détails.





Horloge Weasley

Enfin, LEGO a également révélé une horloge Weasley en édition limitée (5009008), inspirée de celle que l'on voit dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ce cadeau exclusif avec achat est encore entouré de mystère quant à ses conditions d'acquisition, mais il est probable qu'il soit offert avec l'achat du set Le Terrier - Édition Collector.

Cette horloge ne sert pas à indiquer l'heure, mais plutôt à montrer où se trouvent les membres de la famille Weasley. Le cadran central peut être tourné pour pointer vers différentes destinations possibles telles que Maison, École, Travail, Voyage, Perd, Hôpital, Prison et Péril Mortel.

Source : Falconbricks