LEGO surfe sur toutes les franchises possibles et inimaginables et s'attaque à nouveau à une licence totalement culte pour énormément de monde. Même si le format peut surprendre.

LEGO est sur tous les fronts. Dès qu'il s'agit de pop culture, on peut être certain que l'entreprise danoise va tenter d'en faire quelque chose. Star Wars, Indiana Jones, Dune, Mario... Les exemples sont très nombreux. Et cette fois-ci, il s'agit de découvrir un nouveau set pour Harry Potter. Cependant, on vous prévient que sa forme peut surprendre, car il ne s'agit pas d'un ensemble traditionnel.

LEGO s'attaque encore au sorcier à lunette

En effet, le nouveau set, baptisé Personnages du prisonnier d’Azkaban, fait partie des BrickHeadz. Ces fameuses figurines avec des drôles de tête. LEGO invite ainsi les fans d'Harry Potter à fêter le 20e anniversaire du film Le Prisonnier d'Azkaban. Disponible dès le 1er mars 2024, ce set, sous le numéro 40677, comprend 697 pièces et permet de recréer cinq personnages emblématiques du film en figurines BrickHeadz : Harry Potter, Hermione Granger, Sirius Black, un Détraqueur et un Patronus en forme de cerf.

Chacune de ces figurines est conçue avec une attention particulière aux détails caractéristiques, rendant les personnages immédiatement reconnaissables pour les fans. Les modèles d'Hermione et de Sirius sont notamment équipés d'une baguette magique, ajoutant une touche d'authenticité à l'ensemble. Mesurant plus de 8 cm de haut, chaque figurine repose sur une plaque de construction, faisant de ce set un objet de collection idéal, aussi bien pour l'exposition que pour le jeu. Encore faut t-il être fan du petit Harry.

Proposé au prix de 49,99 euros, l'ensemble sera donc disponible en mars. Cependant, on est quand même assez loin de la beauté des nouveaux ensembles LEGO Harry Potter que l'on avait pu vous présenter précédemment et qui arrivent dans le courant de l'année, la plupart du temps au mois de juin. Ceux-ci proposent notamment le Bateau de Durmstrang et Carrosse de Beauxbâtons, la Boutique de Baguettes d’Ollivander ou encore la Grande Salle de Poudlard. Assez pour se constituer un diorama de folie en hommage à HP. Il suffit finalement d'avoir suffisamment de moyens, le tout étant assez onéreux.