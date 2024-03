En exploitant des franchises majeures du cinéma et de la culture populaire telles que Star Wars, Jurassic Park et Twilight, LEGO touche à tous les publics. Et justement, ce sont ces ensembles inspirés par les films qui attirent notre attention aujourd'hui (mais que), notamment en raison des intéressantes réductions disponibles durant le mois de mars. De quoi complètement rendre fou, et surtout faire beaucoup chauffer votre carte bleue. Les sets sont tous plus beaux les uns que les autres.

Notre sélection des sets LEGO en promo

On peut noter un gros retour en force (c'est le cas de le dire) des sets Star Wars. Le premier d'entre eux est le set LEGO Star Wars 75377 La Main Invisible. Ce modèle, qui représente le vaisseau emblématique vu dans Star Wars : La Revanche des Sith, offre une expérience de construction détaillée avec des caractéristiques fidèles au film, comme le hangar principal. Avec ses 557 pièces, le set inclut également un support de présentation avec une plaque d'identité et une brique spéciale pour célébrer le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Ce vaisseau spatial de taille moyenne fait partie d'une collection destinée à être exposée. Il offre une expérience de construction immersive qui peut être enrichie grâce à l'application LEGO Builder. On commence donc très fort.

Référence : 75377

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 557 pièces

Nombre de figurines : aucune

Prix : 49,99 euros avec 25% cagnotté sur la carte Auchan

Set Super Mario 71411 Le Puissant Bowser

Le nouveau set LEGO Super Mario 71411 Le Puissant Bowser offre aux fans l'opportunité de construire une représentation 3D de l'emblématique boss de la série Super Mario. Destiné à un public adulte, ce modèle comprend une série de fonctionnalités interactives telles que des membres articulés pour différentes poses, une tête rotative et une bouche qui s'ouvre via un bouton. Il est également équipé d'un lanceur de boules de feu et présente des éléments LEGO récents qui imitent les pics de Bowser. La plateforme de combat fournie avec le set comporte deux tours que Bowser peut renverser ainsi qu'une brique d'action POW pour une interaction supplémentaire avec les figurines LEGO Super Mario (non incluses dans le set).

Référence : 71411

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 2087

Nombre de figurines : aucune

Prix : 204,99 euros avec 25% cagnotté sur la carte Auchan

LEGO Star Wars 75379 R2-D2

Le set LEGO Star Wars 75379 présente le modèle du célèbre droïde R2-D2, conçu pour les amateurs de Star Wars de 10 ans et plus. Cet ensemble à construire se distingue par ses nombreux détails réalistes, offrant une expérience de construction immersive. Le modèle finalisé inclut une tête rotative à 360 degrès, une troisième jambe rétractable, un périscope et des outils amovibles. Il est accompagné d'une figurine LEGO de R2-D2 ainsi qu'une minifigurine spéciale du 25e anniversaire de LEGO Star Wars représentant Dark Malak.

Référence : 75379

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 1050 pièces

Nombre de figurines : 1

Prix : 94,99 euros avec 25% cagnotté sur la carte Auchan

LEGO Star Wars 75376 Tantive IV

Le set LEGO reproduit le vaisseau spatial Tantive IV de Star Wars : Un Nouvel Espoir. Conçu pour les collectionneurs et fans de la saga, ce modèle de taille moyenne affiche une richesse de détails inspirés du film, comme les onze moteurs et les turbolasers. Il est présenté sur un support avec une plaque descriptive et une brique commémorative pour le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Le kit, qui compte 654 pièces, s'accompagne de l'application LEGO Builder pour une expérience de construction guidée et interactive. Comme souvent.

Référence : 75376

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 654 pièces

Nombre de figurines : aucune

Prix : 74,99 euros avec 25% cagnotté sur la carte Auchan

LEGO Star Wars 75375 Faucon Millenium

Le set LEGO représente une version du Faucon Millenium de Star Wars : Un Nouvel Espoir. Ce modèle LEGO, de taille moyenne, est conçu avec un souci du détail, incluant des éléments tels que le cockpit, l'antenne parabolique et les canons. Le support inclus, muni d'une plaque et d'une brique spéciale célébrant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars, permet une exposition inclinée du vaisseau. Ce set, faisant partie d'une série de modèles de vaisseaux issus de la saga Star Wars, compte 921 pièces.

Référence : 75375

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 921 pièces

Nombre de figurines : aucune

Prix : 79,99 euros avec 25% cagnotté sur la carte Auchan

La plus grosse promo, sur un set Marvel !

Enfin, voici le set qui propose la plus grosse promotio. Il s'agit du Saint des Saints LEGO Marvel (76218) qui est un set pour adultes dédié à l'univers de Doctor Strange. Cette maquette tridimensionnelle et modulaire sur trois étages est un hommage détaillé et authentique aux films Avengers : Infinity War et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le modèle contient 2 708 pièces et offre des scènes représentatives de ces films à travers ses différents niveaux : un musée au sommet, une bibliothèque intermédiaire et une représentation détaillée du rez-de-chaussée, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Neuf minifigurines Marvel sont incluses. Représentant des personnages clés comme Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, et d'autres, accompagnées d'accessoires significatifs issus des films. Le set se distingue par ses éléments réalistes et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Permettant aux fans de recréer différentes scènes d'action. Conçu comme une pièce d'exposition, il mesure plus de 32 cm de haut, 31 cm de large et 26 cm de profondeur, idéal pour orner un espace de vie ou de travail.