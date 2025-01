On le sait, depuis plusieurs années maintenant, LEGO s’est imposé comme un acteur majeur de la pop culture avec de nombreux sets, notamment dans l’univers du jeu vidéo. On a déjà vu des produits emblématiques en collaboration avec Nintendo, et ce n’est clairement pas près de s’arrêter. L’année 2025 semble d’ailleurs débuter en fanfare !

Un hommage à une console culte chez LEGO

Bonne nouvelle pour les nostalgiques et les amateurs de LEGO ! Nintendo et LEGO viennent d’annoncer une collaboration exceptionnelle : un set Game Boy verra le jour en octobre 2025. Ce projet ambitieux promet de faire vibrer les fans de rétro-gaming et de briques colorées.

Difficile de parler des années 90 sans évoquer la Game Boy. Lancée en 1989, cette console portable a marqué des générations entières. Créée par les visionnaires Gunpei Yokoi et Satoru Okada, elle proposait un design simple mais révolutionnaire : écran en matrice de points, boutons A et B, croix directionnelle... Elle était partout, de la cour de récréation au salon.

Avec ce nouveau set, LEGO offre aux fans la possibilité de reconstruire cette console emblématique pièce par pièce. Dans une courte vidéo teaser, on aperçoit déjà des éléments intriguants : une pièce noire pour la croix directionnelle et deux petites pièces magenta pour les boutons A et B. Ces détails laissent penser que le modèle final pourrait être proche de la taille réelle, une vraie prouesse pour les fans de LEGO.

Une sortie qui tombe à pic

Prévue pour octobre 2025, cette sortie arrive juste avant les fêtes de fin d’année. Parfait pour offrir (ou se faire offrir). Ce set pourrait bien devenir un incontournable pour les collectionneurs et les amateurs de jeux vidéo. Et si l’expérience est similaire à celle du set Nintendo Entertainment System sorti il y a quelques années, les amateurs de constructions complexes seront comblés.

Les spéculations vont bon train. Beaucoup espèrent que LEGO inclura des cartouches interchangeables, à l’image de la console d’origine. Et parmi ces cartouches ? Tetris, bien sûr ! Ce jeu culte, qui a accompagné la Game Boy dès ses débuts, serait un ajout parfait. Un autre point qui intrigue : comment LEGO va-t-il reproduire l’écran et le mécanisme des cartouches ? Ces détails pourraient transformer ce set en une véritable œuvre d’art pour les fans de rétro-gaming.

Source : LEGO