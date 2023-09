Après le leak des sets LEGO Animal Crossing, la firme danoise révèle un énième partenariat avec Big N. Une construction certes plus petite que les précédentes, mais qui a un charme fou et qui pourra se caser dans n'importe quel intérieur. Si, si, promis.

Un set LEGO Nintendo annoncé, c'est canon

Ce n'est pas encore vraiment l'heure de faire ses achats de Noël, mais ce nouveau set LEGO Nintendo est suffisamment séduisant pour figurer sur une liste. Les deux sociétés dévoilent par surprise le lancement prochain d'une construction Plante Piranha très bien détaillée, malgré un nombre de pièces relativement limité. Elle n'en comporte que 540, donc ne vous attendez pas à un énorme set. Néanmoins, celui-ci fait tout de même 23 cm de haut, 11cm de large pour 17 cm de profondeur.

« Prenez du temps pour vous et plongez dans la construction de cette Plante Piranha LEGO Super Mario (71426) articulée. Recréez les caractéristiques uniques de la plante Piranha et positionnez sa tête, sa bouche, sa tige et ses feuilles comme bon vous semble. Placée dans son tuyau à construire, elle fera grande impression exposée chez vous ou au bureau »

Comme précisé sur le site officiel, le set LEGO Super Mario 71426 est ajustable. La tête, la bouche, la tige et les feuilles de la Plante Piranha sont repositionnables à votre guise pour obtenir la dynamique souhaitée. En bonus, il y a même deux Pièces d'or à placer où bon vous semble également. Un objet qui ira à merveille avec le LEGO Bonsaï 10281 si vous le possédez.

Contrairement à la NES, le Bloc point d'interrogation ou Bowser en briques, le set LEGO Super Mario Plante Piranha ne dépassera pas les 100 euros. Il est affiché au prix de 64,99€, mais les précommandes ne semblent pas encore ouvertes. Pour la date de sortie, rendez-vous le 3 novembre 2023, quelques jours après le lancement de Super Mario Bros Wonder.