LEGO et le jeu vidéo font bon ménage. Ces dernières années, le géant suédois a donné vie à de nombreux sets inspirés de grands noms dont Sonic, Mario ou encore Horizon Forbidden West pour ne citer qu’eux. De nouveaux indices laissent penser que l’adaptation d’une licence légendaire et attendue de tous pourrait arriver prochainement.

Bientôt des LEGO Zelda Breath of the Wild ?

Les fans l’ont réclamé, LEGO les a visiblement écoutés. Depuis de longues années maintenant, les joueurs de The Legend of Zelda amateurs de briques réclament des sets dédiés au jeu. A tel point que la firme suédoise avait dû interdire la mention de la licence culte du jeu vidéo dans les suggestions LEGO Ideas. Les rumeurs avaient alors commencé à évoquer l’arrivée d’un produit officiel et à ce jour rien n’a ni confirmé ni annoncé. Cependant un récent sondage redonne de l’espoir.

Selon l’insider PromoBricks, réputé pour ses leaks autour de LEGO, la marque pourrait s’attaquer à The Legend of Zelda prochainement. Un nouveau sondage envoyé à quelques sélectionnés contient un set avec le célèbre Arbre Mojo en deux versions, celle d’Ocarina of Time et de Zelda BOTW, et une petite figurine de Link des deux jeux. Il s’agirait d’un gros morceau puisque le produit en question comprendrait un peu moins de 2000 pièces, ce qui s’accompagne d’un prix plus gonflé. Le mail de LEGO en question indique qu'il coûterait entre 200 et 325 dollars, la marque interrogeant les sondés sur quel serait le tarif le plus raisonnable.

Aucune image de qualité permettant de voir concrètement ce set LEGO The Legend of Zelda n'a circulé pour le moment. Si la réputation du leaker n'est plus à faire, il convient de s'armer de ses plus belles pincettes jusqu'à une annonce officielle. Pourquoi pas en amont de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom justement ?