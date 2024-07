La nouvelle année approche avec son lot de surprises pour les fans de LEGO Star Wars. Six nouveaux sets sont prévus pour le 1er janvier 2025 et viennent de leaker. Apportant des modèles inspirés des différentes époques de la saga. Voici un aperçu des informations actuellement disponibles sur ces sets très attendus. Il y en a pour toutes les bourses.

De très beaux sets LEGO Star Wars

Star Wars et LEGO entretiennent une longue histoire d'amour. Depuis des années, de nombreux sets basés sur les films, les séries et même les livres ont vu le jour. Pour 2025, l'offre devrait être abondante, notamment grâce aux dernières séries diffusées en 2023 et 2024. Les collections de vaisseaux spatiaux s'annoncent particulièrement prometteuses cette année.

Intercepteur Jedi d'Ahsoka (75401)

Inspiré de la série The Clone Wars, ce set met en avant l'Intercepteur Jedi d'Ahsoka Tano. Composé de 290 pièces, il sera proposé au prix de 44,99 euros. On peut s'attendre à y trouver de nouvelles figurines d'Ahsoka et de son droïde R7-A7.

Numéro du set : 75401

: 75401 Nom : Intercepteur Jedi d'Ahsoka

: Intercepteur Jedi d'Ahsoka Prix : 44,99 euros

: 44,99 euros Nombre de pièces : 290

Chasseur ARC-170 (75402)

En l'honneur de l'anniversaire de l'Épisode III : La Revanche des Sith, un nouveau chasseur ARC-170 sera disponible. Ce set de 497 pièces coûtera 69,99 euros et devrait inclure au moins une figurine de pilote clone ARC-170.

Numéro du set : 75402

: 75402 Nom : Chasseur ARC-170

: Chasseur ARC-170 Prix : 69,99 euros

: 69,99 euros Nombre de pièces : 497

Grogu et son landau (75403)

Les fans de The Mandalorian pourront également se réjouir avec un set de 1048 pièces représentant Grogu dans son landau flottant. Ce modèle sera vendu à 99,99 euros.

Numéro du set : 75403

: 75403 Nom : Grogu et son landau

: Grogu et son landau Prix : 99,99 euros

: 99,99 euros Nombre de pièces : 1048

Acclamator à échelle moyenne (75404)

Poursuivant la collection de vaisseaux LEGO Star Wars, un modèle d'Acclamator à échelle moyenne sera disponible. Composé de 450 pièces, ce modèle de présentation coûtera 49,99 euros et ne devrait pas inclure de figurines.

Numéro du set : 75404

: 75404 Nom : Acclamator à échelle moyenne

: Acclamator à échelle moyenne Prix : 49,99 euros

: 49,99 euros Nombre de pièces : 450

Home One à échelle moyenne (75405)

Un autre vaisseau rejoindra la gamme à échelle moyenne en 2025 : la frégate Home One. Ce modèle de 559 pièces sera proposé au prix de 69,99 euros.

Numéro du set : 75405

: 75405 Nom : Home One à échelle moyenne

: Home One à échelle moyenne Prix : 69,99 euros

: 69,99 euros Nombre de pièces : 559

Chasseur N-1 (75410)

Enfin, un set destiné aux plus jeunes constructeurs, le chasseur N-1 de The Mandalorian, sera disponible. Avec seulement 92 pièces, ce modèle simplifié coûtera 29,99 euros et inclura probablement une figurine de Mando.

Numéro du set : 75410

: 75410 Nom : Chasseur N-1

: Chasseur N-1 Prix : 29,99 euros

: 29,99 euros Nombre de pièces : 92

Ces nouveaux sets LEGO Star Wars de 2025 promettent d'ajouter une diversité bienvenue à la collection de tout fan. Des modèles basés sur The Clone Wars aux nouvelles créations inspirées de The Mandalorian, il y en a pour tous les goûts et toutes les générations de passionnés.

