Le 19 juin 2024, deux nouveaux sets LEGO Star Wars ont été accidentellement révélés sur le site de la Fnac. Comme on peut s'y attendre, cela n'a pas tardé à provoquer un véritable séisme parmi les amateurs de la petite brique. Malheureusement, les deux pages du revendeur ont depuis été supprimées, mais nous disposons tout de même de quelques images, descriptions, et surtout… des prix !

Deux nouveaux sets LEGO Star Wars viennent de leaker

Le premier set LEGO, Le Faucon Noir (75389), promet de transformer l'univers LEGO Star Wars avec une version sombre du légendaire Faucon Millennium, inspirée de la série Disney+ LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie. Ce modèle détaillé offre de nombreuses fonctionnalités de jeu, avec des panneaux qui se relèvent pour accéder à l'intérieur du vaisseau, où se trouvent le trône de Dark Jar Jar Binks, un centre de commandes, un hyperdrive, une salle de divertissement et une cellule de prison.

Le Faucon Noir est également équipé de fusils à ressort, de canons rotatifs et d'un poste de tireur amovible. Les fans de LEGO Star Wars apprécieront particulièrement les 6 mini-figurines exclusives, dont certaines en versions inédites. Le set peut être combiné avec d'autres sets de la série, comme le 75388 Le chasseur stellaire de Jedi Bob et le 75393 TIE Fighter et X-Wing à combiner. On retrouve dedans : Dark Jar Jar Binks, Luke en mode plage, Jedi Vador, C-3PO, Darth Rey et Darth Dev. Le prix sera de 179 euros.

Version alternative de Star Wars

Le second set dévoilé est le Fighter et X-Wing à combiner (75393), qui permet de recréer les célèbres chasseurs de la série LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie. Ce set unique inclut un TIE-wing et un X-fighter. Chacun doté d'un cockpit ouvrant pour une mini-figurine LEGO et de fusils à ressort. Les joueurs peuvent détacher les ailes des coques des véhicules pour les transformer en TIE Fighter et X-Wing. Les ailes sont réglables pour les modes vol et attaque, et le train d’atterrissage du X-wing est rétractable.

Ce set inclut également 5 mini-figurines LEGO Star Wars avec divers accessoires. Ainsi qu’un droïde L3-G0 qui peut être placé derrière le cockpit du X-wing. Il est compatible avec les autres sets de la série. Notamment le 75388 Le chasseur stellaire de Jedi Bob et le 75389 Le Faucon Noir. On peut profiter d'un Tie Pilot, Yesi Scala, Rebel Pilot, Sig Greebling, un droïde L3-G0. Le prix sera de 109 euros.