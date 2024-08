Découvrez les nouveaux sets LEGO inspirés de vos jeux vidéo préférés, alliant créativité et nostalgie pour des heures de construction. Ils sont tous beaux.

Les passionnés de jeux vidéo et de LEGO ont de quoi se réjouir avec une nouvelle gamme de sets de construction qui rend hommage à certains des univers les plus emblématiques du monde du gaming. Voici un aperçu des principaux sets disponibles, chacun offrant une expérience de construction unique, mêlant créativité et nostalgie. Vous retrouverez la liste complète en bas de l'article.

L'établi de Minecraft

Pour célébrer le 15e anniversaire de Minecraft, LEGO propose un set unique, L’établi. Ce modèle détaillé est conçu pour les adultes passionnés de Minecraft, rassemblant 12 biomes emblématiques du jeu tels que la taïga, les plaines, et les stalagmites de glace. Le set inclut 8 microfigurines, dont les célèbres Steve, Alex, et le Creeper, ainsi que des autocollants avec des répliques cultes du jeu. Avec 1 195 pièces, cette construction complexe est à la fois un défi gratifiant et un bel objet de décoration pour les fans du jeu. Il est proposé au tarif de 89,99 euros.

Référence : 21265

: 21265 Nombre de brique s : 1195

s : 1195 Dimensions : 14 cm de haut, 15 cm de large et 15 cm de profondeur

: 14 cm de haut, 15 cm de large et 15 cm de profondeur Nombre de mini-figurines : 8 (Steve, Alex, un squelette, une sorcière, un Creeper™, un villageois, une vache et un cochon)

: 8 (Steve, Alex, un squelette, une sorcière, un Creeper™, un villageois, une vache et un cochon) Age : 18+

: 18+ Prix : 89,99 €

LEGO Animal Crossing, Voyage Aérien avec Dodo Airlines

Les fans d'Animal Crossing peuvent désormais prolonger l'expérience de jeu avec le set Voyage Aérien avec Dodo Airlines. Conçu pour les enfants dès 7 ans, ce set coloré comprend un hydravion, une tour de contrôle, et deux personnages, Rodrigue et Marine. Les enfants (ou adultes) peuvent recréer des scènes du jeu en utilisant les fonctionnalités interactives comme le drapeau personnalisable et l’hélice rotative de l’avion. Ce set de 292 pièces offre une immersion totale dans l'univers enchanteur d'Animal Crossing. Il faut débourser 37,99 euros.

Référence : 77051

: 77051 Nombre de brique s : 292

s : 292 Dimensions : 13 cm de haut, 27 cm de large et 10 cm de profondeur

: 13 cm de haut, 27 cm de large et 10 cm de profondeur Nombre de mini-figurines : 2 (Rodrigue et Marine)

: 2 (Rodrigue et Marine) Age : 7+

: 7+ Prix : 37,99 €

Mario, Combat contre Roy au Château de Peach

L'univers de Super Mario prend vie avec le set Combat contre Roy au Château de Peach. Les fans peuvent explorer le château de Peach, affronter Roy et découvrir des secrets cachés dans ce décor emblématique. Ce set LEGO inclut 738 pièces, avec des personnages tels que Roy, un Chomp, et Toad. Les éléments interactifs, comme la catapulte et le trône rotatif, enrichissent le jeu, offrant de nombreuses possibilités pour recréer des aventures palpitantes inspirées de Super Mario. Le prix est de 64,99 euros.

Référence : 71435

: 71435 Nombre de brique s : 738

s : 738 Dimensions : 26 cm de haut, 31 cm de large et 21 cm de profondeur

: 26 cm de haut, 31 cm de large et 21 cm de profondeur Nombre de mini-figurines : 3 (Roy pour la première fois dans un set LEGO Super Mario, un Chomp et Toad)

: 3 (Roy pour la première fois dans un set LEGO Super Mario, un Chomp et Toad) Age : 7+

: 7+ Prix : 64,99 €

Nouveau set LEGO Sonic

Le set Super Sonic contre Egg Drillster invite les fans de Sonic à rejoindre Super Sonic et Shadow dans leur combat contre le Dr. Eggman. Avec 590 pièces, ce set propose un véhicule Egg Drillster, un laboratoire à détruire, et une sphère de vitesse à lancer. Les fans peuvent s’amuser à recréer des scènes d’action rapides, sauvant des animaux capturés tout en se plongeant dans l'univers de Sonic. Le set est à 79,99 euros.

Référence : 76999

: 76999 Nombre de brique s : 590

s : 590 Dimensions : 7 cm de haut, 24 cm de long et 12 cm de large

: 7 cm de haut, 24 cm de long et 12 cm de large Nombre de mini-figurines : 3 (Sonic, Dr Eggman et Shadow)

: 3 (Sonic, Dr Eggman et Shadow) Age : 8+

: 8+ Prix : 79,99 €

Plein de sets LEGO sur le jeu vidéo

Source : LEGO