Comme nous l'avons mentionné dans notre récapitulatif des sorties LEGO de janvier 2025, les nouveautés en petites briques sont extrêmement nombreuses en ce début d'année. Parmi cette longue liste, on retrouve plusieurs sets issus d'une licence ultra-culte, déjà disponibles à la vente. De quoi faire chauffer la carte bancaire et, pourquoi pas, offrir des cadeaux à votre famille et à vos amis avec un peu de retard !

LEGO commence fort l'année avec plusieurs sets de folie

Les sorties LEGO de fin d'année 2024 ont peut-être semblé modestes, mais elles auront au moins permis de préserver le portefeuille. Et c'est une bonne nouvelle, car janvier 2025 s'annonce comme un véritable raz-de-marée de nouveautés. Si l'on savait déjà que ce mois serait riche en sorties, il dépasse toutes les attentes avec une sélection tout de folie sur la saga Star Wars.

Le chasseur ARC-170 (75402)

Inspiré de Star Wars : La Revanche des Sith, ce set de 497 pièces recrée le célèbre chasseur stellaire avec ses trois cockpits ouvrants, ses six ailes ajustables et ses deux canons à ressort. Il inclut quatre personnages LEGO : Odd Ball, Jag, un troisième pilote clone et le droïde R4-P44. Il faut débourser 69,99 euros.

Le Jedi Interceptor d’Ahsoka (75401)

Basé sur The Clone Wars, ce set propose une version détaillée du chasseur d’Ahsoka. Il inclut deux minifigurines : Ahsoka Tano et Anakin Skywalker, ainsi que le droïde R7-A7. Avec ses ailes ajustables, ses canons à ressort et un compartiment pour les sabres laser, il est parfait pour les enfants dès 8 ans. Il est disponible au prix de 44,99 euros.

Le chasseur N-1 de Mando et Grogu (75410)

Pensé pour les jeunes constructeurs dès 4 ans, ce set de 92 pièces propose un chasseur simplifié avec une brique de démarrage pour faciliter l’assemblage. Il inclut trois personnages : le Mandalorien avec son sabre noir et son jetpack, Grogu avec son landau, et le droïde R5-D4. Il est au prix de 29,99 euros. Victime de son succès à l'écriture de cette news, il faut attendre le 8 janvier pour l'expédition.

Grogu et son landau (75403)

Ce modèle de 1 048 pièces offre une version détaillée et articulée de Grogu, accompagné de son landau. Les fans apprécieront les accessoires inclus, tels qu’une grenouille en briques, un levier de vitesse et un biscuit. Parfait pour les fans de The Mandalorian. Le prix est de 99,99 euros et c'est donc le plus onéreux au sein des nouveautés Star Wars.

Le transport d’assaut de classe Acclamator (75404)

Recréez l’emblématique vaisseau de Star Wars : L’Attaque des clones avec ce set de 450 pièces. Conçu pour être exposé, il inclut un support orné d’une plaque nominative. Idéal pour les collectionneurs, ce modèle est recommandé pour les adultes et les fans de constructions complexes. Il est au prix de 49,99 euros.

Le Starcruiser Home One (75405)

Revivez la bataille d’Endor avec cette première version LEGO du Starcruiser piloté par l’amiral Ackbar. Ce modèle de 559 pièces est conçu pour l’exposition avec un support dédié et une frégate médicale Nebulon-B en briques. Parfait pour les adultes fans de Star Wars : Le Retour du Jedi. Son prix est de 69,99 euros.

La liste complète des sets Star Wars