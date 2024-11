Depuis plusieurs années, LEGO explore de plus en plus le monde du jeu vidéo. Nous avons notamment eu droit à de très beaux sets inspirés de Mario ou encore de Sonic. L’entreprise danoise cherche à s’adresser à tous les publics, avec des nouveautés qui résonnent auprès de n’importe quel type de consommateur. Une preuve supplémentaire de cette stratégie est l’arrivée de ce nouveau set prévu pour 2025 qui vient de leaker.

LEGO va faire plaisir !

Bonne nouvelle pour les fans d’Horizon et de LEGO ! Une nouvelle collaboration entre les deux univers arrive bientôt. D’après des rumeurs crédibles, un set intitulé LEGO 77037 - Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth devrait sortir en mars 2025. Ce projet promet de ravir les amateurs de briques et de jeux vidéo. Cette information a fait surface à la suite d’une vidéo récente sur LEGO Horizon Adventures... On y a aperçu une figurine d’Aloy, accompagnée de deux machines bien connues : le redoutable Sawtooth et le Shell-Walker. Les fans ont rapidement spéculé sur la possibilité d’un set LEGO réel. Et il semblerait que cette rumeur soit fondée !

Le set 77037 - Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth comptera 768 pièces. Il inclura deux minifigurines : Aloy, l’héroïne emblématique, et Varl, son fidèle allié. Proposé normalement à un prix raisonnable de 44,99 €, il sera destiné à un public adulte (18 ans et plus), comme beaucoup de sets inspirés de licences populaires.





Encore plus d'Horizon

Ce set n’est pas une première collaboration entre LEGO et l’univers d’Horizon. En 2022, le Tallneck avait fait sensation avec son design fidèle et ses détails impressionnants. Cette nouvelle boîte s’inscrit donc dans une stratégie plus large : LEGO continue de puiser dans les licences populaires pour séduire les adultes amateurs de construction.

LEGO 77037 - Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth promet d’être un incontournable pour les fans de briques et de jeux vidéo. Cette sortie illustre parfaitement la stratégie de LEGO : transformer les univers que l’on aime en expériences concrètes. Avec un prix accessible et un design prometteur, ce set a toutes les chances de devenir un best-seller. Préparez-vous à plonger dans l’univers d’Horizon… brique par brique ! Les premières images donnent envie, clairement. Cela semble très fidèle.

Source : thebrickreporter