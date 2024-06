LEGO Horizon révèle de nouveaux détails croustillants qui permettent d'en savoir un peu plus sur l'adaptation LEGO d'une des plus grandes licences de PlayStation. Voilà ce que l'on sait.

Le nouveau jeu LEGO Horizon Adventures, inspiré de l'univers de Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games, se distingue par son approche ludique et décontractée. Il ne faut donc pas s'attendre à une trame trop longue et laborieuse. Une nouvelle interview du directeur narratif chez GameSpot permet d'en apprendre davantage sur le jeu. Voici ce que l'on sait.

LEGO Horizon donne des détails

D'une durée de sept à huit heures, LEGO Horizon sur PlayStation, PC et Nintendo Switch propose une aventure plus humoristique, centrée autour de la quête d'Aloy à la recherche de sa mère. Cette durée de jeu est confirmée par James Windeler, directeur narratif, qui souligne que le jeu n'est ni une retranscription fidèle ni une parodie du jeu original, mais plutôt une inspiration qui utilise l'humour caractéristique des productions LEGO.

LEGO Horizon Adventures prend des libertés avec l'histoire originale en mettant de côté certains thèmes plus sombres tels que le changement climatique ou la négligence des corporations pour se concentrer sur une histoire plus personnelle et émotionnelle. Le récit s'articule autour d'Aloy et de sa quête personnelle, intégrant un conflit d'enjeux existentiels, mais sans les aspects plus complexes et sombres de l'original.

Contrairement aux autres jeux LEGO, LEGO Horizon Adventures réduit l'accent sur la collecte d'objets, comme en témoigne l'absence du Stud Counter (Le Stud Counter dans les jeux LEGO est une fonctionnalité qui compte les "studs", ces petites pièces rondes ou étoilées que les joueurs collectent tout au long du jeu). Un élément habituel dans les jeux LEGO. Windeler compare l'expérience à celle de jouer dans un film LEGO, où l'interaction et la progression dans le jeu visent à renforcer l'immersion narrative plutôt que la collection intensive.

L'objectif clairement affiché de rendre le jeu accessible à un large public semble être atteint grâce à cette adaptation qui mélange humour et aventure. Cette approche pourrait non seulement attirer les fans de Horizon Zero Dawn mais aussi ceux des jeux LEGO, offrant une porte d'entrée accessible aux joueurs de tous âges. Pour en savoir plus on vous conseille notre PREVIEW sur le sujet. Le jeu est prévu pour la fin de l'année sur PS5, PC et Nintendo Switch.