Ces dernières années, Sony a su étendre son portfolio, quitte à se reposer un peu trop sur ses nouvelles licences. Parmi les favoris, Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima et évidemment Horizon. Cette dernière s’est imposée comme l’une des franchises phares de PlayStation avec seulement trois jeux, dont deux principaux. Sony entend bien capitaliser davantage sur la marque avec une série dédiée, un certain Horizon 3 et même un MMO développé en collaboration avec NCSoft. Il faut désormais compter un certain Horizon Zero Dawn Remastered, mais aussi un autre jeu assez inattendu : LEGO Horizon. Petits et grands pourront prochainement découvrir sous un nouveau jour Aloy et son univers dystopique. Restait plus qu’à savoir quand, c’est désormais chose faite.

C’était l’une des petites surprises de ce Summer Game Fest. Après plusieurs rumeurs, Sony avait révélé au grand jour LEGO Horizon Adventures, un jeu pour toute la famille mignon comme tout, coloré et bourré d’humour, à l’image des autres productions adaptées en briques. Le jeu avait largement fait les présentations et il ne manquait plus que l’annonce officielle de sa date de sortie. Feignez la surprise, le jeu sortira bien le 14 novembre 2024 sur PS5, Nintendo Switch et PC. Sony avait malencontreusement vendu la mèche il y a déjà quelques semaines de cela sur sa propre boutique, mais cette fois c'est acté.

Les précommandes ouvriront quant à elles dès le 3 octobre 2024 avec à la clé une version LEGO de l’emblématique tenue de porte-bouclier à utiliser dans le jeu. Par ailleurs, une édition numérique de LEGO Horizon Adventures a été dévoilée pour l'occasion, elle comprend quelques bonus qui devraient faire de l'oeil aux fans de PlayStation. En voici le contenu :

Personnalisation Grand huit : pour donner des airs de parc d’attractions au Cœur de la Mère !

: pour donner des airs de parc d’attractions au Cœur de la Mère ! Trois tenues emblématiques d’Horizon : un hommage aux aventures d’Aloy dans les terres gelées avec l’Armure banuk, la tenue de l’Ombre et la tenue « Alliage » pour Aloy

: un hommage aux aventures d’Aloy dans les terres gelées avec l’Armure banuk, la tenue de l’Ombre et la tenue « Alliage » pour Aloy Tenues Ratchet et Rivet : des tenues pour le mécanicien intergalactique et la résistante transdimensionnelle.

: des tenues pour le mécanicien intergalactique et la résistante transdimensionnelle. Tenue Sackboy : place aux briques et aux tenons avec ce skin tout droit sorti de LittleBigPlanet

Contenu de l'édition numérique de LEGO Horizon Adventures ©Sony

Plus grand public, le jeu prendra naturellement quelques libertés avec l’histoire originale, mais le scénario restera plus au moins le même dans les grandes lignes. Après un entraînement d’une dizaine d'années, Aloy est fin prête à confronter Hélis, chef d’une secte pour affronter sa destinée et son passé. Le jeu se veut être une porte d’entrée pour les néophytes, mais les vétérans auront pléthore de clins d’œil à découvrir.