Une fois de plus, LEGO frappe fort avec de nombreux sets issus d’une licence magique et ultra culte. L’un d’eux se démarque particulièrement par son côté somptueux, ce qui se reflète d’ailleurs dans son prix. Mieux vaut avoir les finances solides pour se l’offrir. Cela dit, il peut aussi faire un magnifique cadeau de Noël, même avec un peu de retard !

Un peu de magie LEGO avec Harry Potter

Ce set LEGO, disponible à 19,99 €, est parfait pour revivre les célèbres cours de sortilèges de Poudlard. Avec ses fonctionnalités interactives comme Wingardium Leviosa pour faire léviter une plume, il promet des heures de jeu. Les minifigurines de Ron Weasley, Hermione Granger et le professeur Flitwick ajoutent une touche de magie supplémentaire. Il peut aussi s’intégrer à d’autres sets pour construire un château de Poudlard plus vaste.

Le château de Poudlard : Le Club de Duel

Inspiré du mythique club de duel vu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, ce set est proposé à 24,99 €. Il inclut une plateforme interactive qui permet de recréer des affrontements entre Harry Potter et Drago Malefoy, accompagnés des professeurs Gilderoy Lockhart et Severus Rogue. Avec ses fonctionnalités amusantes et son portrait de Poudlard à collectionner, ce set est un ajout incontournable pour agrandir votre collection.

La balade en moto de Hagrid et Harry

Proposé à 49,99 €, ce set capture l’évasion mémorable de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Avec une moto détaillée et un side-car, ainsi que les figurines de Hagrid, Harry et Hedwige, ce modèle est à la fois un jouet interactif et un bel objet décoratif. Les pièces articulées et les détails soignés font de cette moto une pièce incontournable pour les fans.

Le château de Poudlard : Les Cours de Vol

Ce set à 79,99 € recrée plusieurs lieux emblématiques de Poudlard, comme la salle des trophées, la salle de Quidditch et le bureau du professeur McGonagall. Avec six minifigurines, dont Harry Potter, Neville Londubat et Madame Bibine, il est idéal pour revivre les cours de vol ou inventer de nouvelles aventures. Le bâtiment modulaire peut également être combiné avec d’autres sets pour créer un château encore plus grand.

Le manoir des Malefoy

Ce modèle exceptionnel, disponible à 149,99 €, recrée avec une précision remarquable le manoir des Malefoy tel qu’on le voit dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. La maison inclut des lieux emblématiques comme le salon avec sa table et son lustre suspendu, la chambre de Drago, une cave où Harry est emprisonné, et même une cuisine. Le set inclut 10 personnages, dont Narcissa Malefoy, Bellatrix Lestrange, Lucius Malefoy, Lord Voldemort et Dobby, ainsi que Nagini. Avec ses 1 601 pièces et ses nombreux détails, ce set est un véritable chef-d'œuvre pour les fans.

Les Boutiques Magiques du Chemin de Traverse

À 199,99 €, ce set est un véritable joyau pour les fans adultes. Il recrée des boutiques cultes comme Ollivander, Gringotts et Weasley, Farces pour sorciers facétieux, dans un modèle miniature de 2 750 pièces. Ce modèle personnalisable peut être exposé de différentes manières et inclut 12 microfigurines uniques, ainsi que le Magicobus. Idéal pour la décoration, il offre une expérience de construction immersive.

