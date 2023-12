LEGO a récemment dévoilé sa nouvelle collaboration très ambitieuse avec un jeu extrêmement populaire. Et on a maintenant une bande-annonce somptueuse pour nous faire saliver.

Si vous êtes fans de LEGO depuis plusieurs années, alors vous êtes en veine. Pour cause, la firme a enchaîné les collaborations en tout genre, et elle ne semble pas prête de s'arrêter. Que ce soit Mario, Sonic, Batman ou Harry Potter, le géant suédois compte bien satisfaire le plus grand nombre. Il y a peu, il a d'ailleurs annoncé une collaboration à laquelle personne ne s'attendait. Cette fois, il ne s'agit pas d'un set inédit, mais de la présence de LEGO dans l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Histoire de faire les choses bien, une bande-annonce est venue présenter l'aventure qui nous attend.

LEGO et Fortnite, la collaboration de l'année

Il y a quelques jours, Epic Games a fait une grande annonce expliquant qu'un partenariat avait été conclu entre lui et LEGO. L'objectif de ce dernier : apporter une expérience inédite gratuite dans le célèbre battle royale. Une sorte de jeu dans le jeu. On a affaire à un mélange entre de la création et de la survie, l'idée étant que ça s'adresse à un public large, aux joueurs de tous les âges. Le but n'est pas de s'affronter, mais plutôt de collaborer et de laisser place à sa créativité. Un concept intrigant qui ne s'était pas encore dévoilé dans un trailer. Mais c'est maintenant du passé.

En même temps, ça aurait été un peu surprenant que la bande-annonce ne montre pas le bout de son nez. Eh oui, LEGO Fortnite doit sortir demain, c'est-à-dire le jeudi 7 décembre. Ceci dit, même si ces images vendent une aventure riche en construction et en exploration, on n'a pas de gameplay à se mettre sous la dent. C'est une longue cinématique plutôt bien faite, qui rappelle bien l'univers LEGO et ses mécaniques, mais qui garde tout de même une part de mystère. En tout cas, ça promet de beaux moments de rigolade entre amis.

Ce qu'on sait du jeu, c'est qu'il invitera les joueurs à parcourir des mondes ouverts immenses mêlant l'univers de LEGO et de Fornite. Si vous êtes branché cosmétique, alors bonne nouvelle, plus de 1200 tenues présentes dans le battle royale auront une version LEGO. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais qu'en est-il des sets physiques ? Pour le moment, ça n'a pas été confirmé, mais ce serait étrange qu'ils ne voient pas le jour au vu d'une telle collaboration. Affaire à suivre.

Deux autres nouveautés pour le battle royale

Il se peut que les LEGO, ce ne soit pas trop votre truc. Dans ce cas, Fornite a deux surprises en réserve pour vous. Le 8 décembre, le titre intégrera Rocket Racing, un nouveau mode de jeu axé sur les courses façon arcade. Et qui d'autre pour chapeauter le jeu que Psyonix, le studio derrière Rocket League. Le lendemain, le 9 décembre, une autre nouveauté va arriver : Fortnite Festival. Là encore, on est bien loin des LEGO, puisqu'on entre dans une expérience placée sous le signe de la musique. Il sera possible de jouer dans un groupe avec ses amis, ou de se lancer dans une « carrière solo ». La cerise sur le gâteau, c'est que la première saison de ce mode inédit sera lancée par... The Weekend ! Oui, Epic a sorti les grands moyens.