La collaboration exceptionnelle entre Lego et Fortnite accueille encore plus de nouveautés pour enrichir son concept. Le plus, c'est que c'es gratuit !

En fin d’année 2023, vous avez peut-être eu l'occasion de tester la curiosité qu’est Lego Fortnite. Ce jeu gratuit est issu de la collaboration entre le plus célèbre constructeur de briques et Epic Games. Il s’agit d’une expérience solo ou multijoueur où vous pouvez construire votre propre village avec vos amis, à partir des ressources que vous trouverez dans votre monde. Cependant, il faudra faire face aux ennemis qui se mettront sur votre route. Le tout donne un savant mélange entre Animal Crossing et Minecraft, que de nombreux joueurs arpentent tous les jours. Pour enrichir cette expérience et l'aboutir, une mise à jour nommée Folie Fermière en VF a été lancée.

Devenez un vrai fermier dans LEGO Fortnite

Bonne nouvelle pour les joueurs de LEGO Fortnite, une mise à jour débarque et comme tout le reste du jeu, elle est gratuite. Comme son nom l’indique, Farm Friends se concentrera sur les fermes du village, mais introduira surtout la possibilité d’adopter des animaux. Vous pourrez donc désormais avoir vos propres poules, vaches ou encore moutons. Une fois regroupés dans une grande, ils vous offriront leurs ressources.

Ce n’est pas tout ! Le cochon est la star de cette update, car il sera introduit pour la première fois dans le jeu. Pour que ces bêtes deviennent vos amies, c’est très simple. Il faudra d’abord les amadouer avec une friandise, puis les guider vers la grange dans un temps imparti. Et voilà ! Cependant, ne tenez pas cette amitié pour acquise : si ces animaux sont délaissés, ils vous quitteront.

Le cochon, vedette de la mise à jour de LEGO Fortnite ©Epic Games

Malheureusement pour vous, ces cochons ne seront pas les seules créatures à vous rejoindre. LEGO Fortnite accueillera aussi les ours, qu’il frauda éloigné de votre village, si vous ne voulez pas qu’il s’en prenne aux habitants. D’ailleurs, cinq nouveaux villageois vous accompagneront dans cette aventure. « Amarante est une experte du bois ; l’excentricité de Sacha n’a d’égal que son amour des plantes et la musique de Deb Ruisseau est en parfaite harmonie avec la nature ! La brillante et joyeuse ingénieure Lana Lama attend seulement votre approbation pour s’installer. », peut-on lire sur le site officiel. Celui-ci nous présente également un certain Jonesy, la vache, qui serait assez unique. Mais ça, on vous laisse deviner pourquoi.

Un max de skin Fortnite

Pour rappel, Folie Fermière est déjà disponible, et réserve de nombreuses surprises. Nous vous invitons à consulter les patch notes officielles pour en savoir plus. Le plus important à retenir est que LEGO Fortnite a remixé encore plus de vos skins Fortnite dans cette mise à jour. En voici quelques-uns :