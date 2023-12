On s’y attendait, c’est désormais acté. LEGO va s’offrir une collaboration exceptionnelle avec l’un des plus grands phénomènes du jeu vidéo. Voici tout ce que l’on sait à ce jour.

Depuis plusieurs années maintenant, LEGO enchaîne les collaborations en tous genres. Le géant suédois a sorti de nombreux sets à l’effigie de licences marquantes de la pop culture. Mario, Sonic, Horizon, Friends, les productions du MCU, Batman, Harry Potter, la liste est longue. Il arrive cependant que le constructeur de briques parvienne encore à surprendre. Leaké puis teasé, le prochain partenariat de LEGO sera bien différent des autres. Et pour cause, les jouets de votre enfance vont s’inviter dans l’un des jeux les plus populaires et les plus rentables de ces dernières années.

LEGO s'invite dans Fortnite

Après le teasing, place à la révélation. Epic Games et LEGO vont donc offrir aux joueurs une collaboration exceptionnelle directement dans Fortnite. Elle prendra la forme d’une nouvelle expérience gratuite dans le battle royale indétrônable, qui arrivera la semaine prochaine, aux côtés de deux autres nouveautés pour le jeu. Tout d’abord et ce qui nous intéresse : LEGO Fortnite, présenté comme l’aventure ultime de création et de survie, conçue pour que les joueurs de tous les âges puissent s’amuser ensemble. Avec cette première expérience, les deux groupes souhaitent créer quelque chose qui fera la part belle à la collaboration, l’expérimentation et évidemment la créativité.

LEGO Fortnite arrivera dans le jeu dès le jeudi 7 décembre. Ce jeu dans le jeu proposera de vastes mondes ouverts où les deux univers entrechoquent. Par ailleurs, plus de 1200 tenues présentes dans le jeu bénéficieront d’une version LEGO dans le jeu. Celles que vous possédez seront ajoutées automatiquement à votre casier, sans frais supplémentaires. Et pour les collectionneurs ? Aucun set physique de LEGO Fortnite n’a été annoncé, pour le moment du moins. Vu la collaboration étroite entre les deux géants, il n’est pas improbable que le constructeur de briques surfe sur le succès de cette nouvelle expérience qui fera à coup sûr beaucoup de bruits.

Deux nouvelles expériences dans Fortnite

Après LEGO, Fortnite déploiera le 8 décembre une autre expérience d’un autre genre : Rocket Racing. Un jeu de course d’arcade supersonique dont la liste des circuits s'agrandit au fil du temps. Studio Epic Games oblige, ce nouveau mode de jeu est directement développé par les experts en la matière : Psyonix, à qui l’on doit l’excellent Rocket League. La dernière expérience est quant à elle proposée par Harmonix, le studio derrière l’emblématique Rock Band. Fortnite Festival marque le début de l’ère musicale dans le battle royale. Il se présente comme une expérience où vous pourrez jouer dans un groupe avec des amis ou vous produire en solo sur scène en reproduisant les musiques de vos artistes favoris. C’est le chanteur The Weekend qui lancera la première saison de Fortnite Festival dès le 9 décembre 2023.