La fièvre Pokemon s'est de nouveau emparée de nos mobiles depuis la sortie de TCG Pocket ! Cependant, on n'oublie pas que de nouveaux jeux sont en cours de production. Mais, le prochain projet s'est fait plutôt discret jusqu'à présent. Pourtant, Légendes Pokemon ZA devrait paraître cette année d'après les dernières rumeurs. Cela dit, une petite déception serait à présager, d'autant plus après les retours sur Légendes Arceus”.

Pokemon ZA pourrait commettre une erreur de calcul

En 2022, Légendes Pokemon Arceus ouvrait la voie à une nouvelle licence mettant en scène les fameux monstres de poche. Dans la foulée d'Épée et Bouclier, le jeu tâtait aussi le terrain pour proposer un monde ouvert (ou plutôt semi-ouvert dans son cas) avant Écarlate et Violet. Mais son intérêt reposait surtout dans son cadre narratif passé et un gameplay novateur dans la galaxie Pokemon. Malgré des qualités d'affichage en demi-teinte, le public y a plutôt bien adhéré, attendant impatiemment le prochain Légendes ZA.

Ce dernier prend son temps pour s'exposer à nos yeux depuis son annonce. Pour autant, il n'échappe pas à certains leaks. Après certains éléments de gameplay, c'est sa date de sortie qui commencerait à se préciser. Officiellement prévu pour 2025, on aurait des chances de mettre la main dessus en août. Toutefois, une mauvaise surprise pourrait nous attendre pour Pokemon ZA.

Selon le journaliste Jeff Grubb, le jeu devrait être présenté dans un nouveau Pokemon Direct. Ce dernier se tiendrait au moins de février d'après ses sources. Cependant, il aurait ouï dire que la mini-conférence mettrait à l'honneur un jeu développé pour la première Switch parmi ceux prévus pour la “Nintendo Switch 2”. Or, le prochain jeu de la franchise serait Légendes Pokemon ZA. Ce serait donc lui qui serait concerné. Voilà qui devrait réserver une petite déception pour les fans.

Si cela est avéré, ce serait une déception à plus d'un niveau. D'une part, il est regrettable qu'un jeu vraisemblablement prévu sur deux consoles ne profite pas des avantages de la plus récente. D'autant plus que la Switch 2 devrait profiter d'un système d'upscalling devant rehausser les graphismes. D'autre part, le manque d'optimisation de Légendes Pokemon Arceus a largement terni son image. Personne ne souhaite revivre la même chose avec Pokemon ZA. Espérons malgré tout que Game Freak fasse ce qu'il faut pour fournir un titre à la hauteur des attentes.