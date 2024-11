25 ans après la sortie du premier Soul Reaver, la franchise Legacy of Kain revient comme d'entre les morts avec un remaster deux deux aventures de Raziel. Annoncée fin septembre dernier, cette collection arrivera donc le 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. En attendant cette plongée dans les ténèbres et la nostalgie, la collection se fend d'une nouvelle bande-annonce présentant un peu plus de gameplay.

Un retour en grande forme pour Legacy of Kain Soul Reaver ?

Après avoir marqué son monde en 1999 et 2001 avec respectivement Soul Reaver 1 et 2, nous mettant dans la peau du vampire transformé en esprit Raziel s'apprête à faire un grand retour. Cette double suite de Blood Omen Legacy of Kain aura le 10 décembre droit à un remaster en bonne et due forme sur toutes les plateformes. Le studio à la tête de cette résurrection n'est autre qu'Aspyr, à qui l'on doit déjà Tomb Raider 1-3 Remastered.

Au programme de ce retour à la vie pour Legacy of Kain centrée sur Soul Reaver : des graphismes remis au goût du jour, le support d'écrans de plus haute résolution qu'à l'époque, et enfin un gameplay forcément nettement plus fluide. En parlant de cela, une nouvelle bande-annonce a été partagée pour montrer plus en détails les différentes capacités de Raziel.

Le protagoniste principal de Legacy of Kain: Soul Reaver dispose ainsi de nombreuses cordes à son arc. À commencer par diverses épées spectrales infligeant différents dégâts selon les faiblesses de ses adversaires. Il peut également utiliser de la magie comme un projectile d'énergie ou une onde de choc. En-dehors des combats, il dispose de diverses capacités pour évoluer dans des niveaux très variés. Une cape pour flotter dans les airs, une capacité à traverser certaines surfaces ou encore de la natation, rien ne l'arrête. Ce remaster de Legacy of Kain: Souls Reaver se veut donc un bel hommage aux jeux originaux, et pourquoi pas un moyen d'attirer un nouveau public pour cette licence malheureusement trop longtemps oubliée. Verdict le 10 décembre prochain sur toutes les plateformes.

