Les fans l'attendaient depuis des années et c’est désormais acté, Legacy of Kain, aka Soul Reaver, revient bel et bien d’entre les morts. Lors du State of Play de cette fin septembre, LoK Soul Reaver Remastered s'est officialisé alors que des leaks avaient déjà vendu la mèche quelques heures auparavant. Nostalgie, quand tu nous tiens…

Legacy of Kain revient enfin d'entre les morts !

Les remasters, en veux-tu en voilà, on en mange à toutes les sauces depuis des années, et si certains jeux font parfois tiquer les joueurs, d’autres semblent vraiment avoir toute leur place. C’est le cas de Legacy of Kain, justement, une licence trop longtemps oubliée et très longtemps réclamée par les fans. Ces derniers sont désormais aux anges, leurs vœux sont exaucés.

En revanche, Crystal Dynamics, le studio à l’origine de la franchise, n’est pas sur le dossier, trop occupé avec le prochain Tomb Raider. C’est Aspyr qui se chargera de cette seconde vie, un studio bien connu ayant notamment redonné vie aux trois premières aventures de Lara avec Tomb Raider 1-3 Remastered.

D'ailleurs, c'est ici aussi une compilation des premiers jeux qui arrive avec Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered. Comme son nom à rallonge l'indique, il s'agit d'une compilation des deux premières aventures de la licence. Le studio s'est encore démené pour ravivé une licence très appréciée. Les deux jeux arriveront donc dans un bundle totalement optimisé pour PS4 et PS5.

Le State of Play compte bien gâter les joueurs pour la fin d'année ! L'exclusivité reviendra en effet le 10 décembre 2024 sur les consoles PlayStation. Mais les fans n'auront pas à attendre plus longtemps : les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

Source : PlayStation.