Legacy of Kain Remastered arrive bientôt et le studio qui s'en occupe a quelques annonces à nous faire concernant les nouveautés.

Après Tomb Raider 1-3 Remastered et avant la seconde compilation de Lara désormais attendue pour février 2025, Aspyr revient avec une énième collection de jeux remasterisés. C’est Legacy of Kain qui aura donc le droit à une compilation de ses deux premières aventures Souls Reaver.

Refonte graphique et nouveautés pour Legacy of Kain Remastered

Comme pour les aventures de Miss Croft, les jeux Legacy of Kain seront ici entièrement retapés pour l’occasion. Graphiquement déjà, le travail semble être au rendez-vous, encore une fois, mais toujours avec cette touche old school à l’ancienne. Les textures sont clairement plus détaillées, la modélisation a été revue, c'est clairement plus beau. Certains y trouveront à redire, mais c’est voulu par le studio, là encore, comme avec les Tomb Raider. Toutefois, il y aura aussi des nouveautés, parfois des mécaniques de jeux importées d’épisodes plus récents, ou alors des ajouts inédits tout simplement utiles, voire nécessaires.

Aspyr nous informe donc que les versions remasterisées de Souls Reaver 1 & 2 auront le droit à une boussole, pour guider les joueurs sans pour autant le prendre par la main, mais aussi une carte afin de mieux pouvoir se repérer. Le studio a également ajouté un menu permettant de suivre l’avancée de nos collectibles. À noter que les puristes pourront tout à fait se passer de toutes ces nouveautés.

La compilation Legacy of Kain Souls Reaver 1 & 2 sera disponible le 10 décembre 2024 sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One.