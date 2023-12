League of Legends entrera prochainement dans une nouvelle année et qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison. Une importante mise à jour est attendue début 2024 pour le passage en saison 14. Nouvelle jungle, changement de la carte, modification du Baron Nashor et une refonte du système d’objets… En bref, une tonne de nouveautés qui vont une nouvelle fois tout changer. Et du changement il y en aura aussi en interne

League of Legends perd l'un de ses grands chefs !

Lors de la dernière vidéo Dev Update, rendez-vous régulier pour les joueurs de League of Legends, on a appris une bien triste nouvelle. Jeremy « Brightmoon » Lee quittera prochainement le navire pour voguer vers de nouveaux horizons. Producteur exécutif depuis de nombreuses années, il a rejoint les équipes de League of Legends en 2015 et fait partie de l’équipe qui a donc récemment donné naissance aux prochaines nouveautés. Brightmoon cédera donc prochainement sa place de grand patron à un autre heureux(se) élu(e). Pour l’heure, aucun nom n’a filtré et nous ne savons pas vraiment quand la passation se fera d’ailleurs. Riot attendra certainement que les premières semaines de la saison 14 se tassent doucement.

Brightmoon quant à lui, n’ira pas bien loin puisqu’il intégrera une nouvelle équipe au sein de Riot Games. Il travaillera ainsi sur un projet encore tenu secret. Un jeu déjà annoncé comme l’énorme MMORPG attendu dans les années à venir ? Ou tout autre chose ? Nous verrons. Pour l’heure, une page se tourne pour League of Legends. Un changement de direction qui aura certainement un impact dans les mois à venir, en tout cas pour l’entreprise.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, LoL va doucement continuer ce qu’il sait faire de mieux : cartonner. Le jeu a récemment accueilli sont 166 me champion : Hwei, un nouveau mage pour la midlane doté de pas moins de 10 sorts. Un kit extrêmement complet mais pas exempt de défaut. A l'heure actuelle, Hwei a bvien du mal a tenir tête aux autres champions et affiche un winrate d'environ 40%, c'est très très faible. Riot Games devra très certainement équilibrer son poulain dans les prochain patch, à suivre.