Le grand jour est presque arrivé pour les fans de League of Legends. Riot Games a levé le voile sur la saison 1 de 2025. Entre surprises et gros changements, voici ce qu'il faut retenir.

Fin 2024, la saison 2 d’Arcane emportait tout sur son passage. La conclusion a dépassé toutes les espérances, et Riot Games en a clairement profité pour relancer la machine. Certes, League of Legends n’a pas réussi à retenir autant de nouveaux joueurs qu’escompté, mais le studio californien a de grandes ambitions pour son MOBA. Un univers unifié qui s’étendra au-delà du jeu et dont le lore touchera tout le monde, inconditionnels de LoL comme fans d’Arcane qui trépignent d’impatience de découvrir la prochaine série. Tout est lié désormais, et il est temps pour Riot de mettre en place sa nouvelle vision pour son titre phare et les changements qui l’accompagnent.

Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 1 2025 de League of Legends

La saison 1 de 2025 de League of Legends débarquera ce jeudi 9 janvier 2025 et elle sera placée sous le signe du changement. Pour mémoire, Riot va revoir quelque peu sa copie dès ce début d’année. Désormais le MOBA sera divisé en plusieurs saisons axées autour de thématiques données, chacune d’entre elles étant ensuite découpées en plusieurs actes. Pour lancer ce nouveau modèle saisonnier, c’est donc Noxus qui mènera la bataille avec une première saison qui apportera son lot de mises à jour majeures au niveau du gameplay, des cosmétiques thématiques amplement mis en avant dans la dernière bande-annonce et surtout un nouveau champion que même les fans d'Arcane vont adorer. A noter que cette première saison s'étendra sur huit patchs et sera divisée en deux actes qui auront chacun leur propre passe de combat avec différentes récompenses thématiques, comme des skins, des bordures et plus encore.

Mel d'Arcane rejoint le combat

Un joli minois familier pour quiconque ayant regardé Arcane puisqu’il s’agira de Mel Medarda, parée d’une toute nouvelle apparence inspirée de Noxus. Faites semblant d’être surpris, puisque l’arrivée de la mage avait leaké il y a quelque temps de ça, puis quelques heures seulement avant son officialisation. Elle apportera bel et bien un tout nouveau type de gameplay à League of Legends : le renvoi des compétences, dont Maddie a fait les frais dans la série (cheh). En outre, sa compétence Réfutation lui permet de renvoyer les compétences ciblées vers leur lanceur initial et les compétences non ciblées vers un ennemi. Comme pour faire du pied aux fans d’Arcane, Mel pourra être déverrouillée gratuitement grâce à l'une des missions saisonnières.

Atakhan, un nouveau grand monstre

Dès ce 9 janvier, Noxus envahira donc la Faille de l'invocateur introduisant de nouvelles musiques, structures, illustrations et LA grande nouveauté : Atakhan, le héraut de la Ruine. Ce nouveau grand monstre à objectif viendra dynamiser les parties en apparaissant au bout de 20 minutes, en haut ou bas de la carte (selon là où il y a eu le plus d'éliminations avant la 14e minute du jeu), sous deux formes possibles qui modifient le terrain de façon permanente. Plus intéressant encore, il accordera un bonus permanent à l’équipe qui parviendra à le vaincre en premier. Ce nouveau démon de League of Legends se manifestera donc sous deux apparences possibles qui seront déterminées par la quantité de dégâts infligés à des champions et des éliminations effectuées avant son arrivée.

Quand l’action est intense, c’est l’Atakhan calamiteux qui viendra vous donner du fil à retordre avec à la clé des effets renforcés permanents de tous les buffs des monstres épiques pour toute l’équipe et un bosquet de roses sanglantes que n'importe qui pourra cueillir. À savoir que ce nouveau type de plante servira de bonus mineur et permanent octroyant une petite quantité d'XP et un buff de force adaptative cumulable. Lors d’une partie de League of Legends plus calme, c’est l’Atakhan vorace qui sortira les crocs. Il octroiera à l’équipe victorieuse un bonus temporaire et unique de réanimation sensiblement similaire à la propriété passive de l'Ange gardien, à l’exception que vous réapparaîtrez à votre base. De façon permanente votre team recevra également une augmentation des PO reçues en cas d'élimination de champion.

De nouveaux modes pour cette saison 1 de League of Legends

Cette première saison de 2025 de League of Legends sera également marquée par l’arrivée de nouvelles runes, de nouveaux objets, des changements au niveau de la téléportation, ainsi qu'un nouveau système appelé « exploits de force », qui remplace les actuelles récompenses en PO des objectifs de débuts de partie comme le Premier sang et la Première tourelle. Un troisième exploit de force viendra d'ailleurs s'ajouter, l'Élimination du premier monstres (Dragon, etc). La première équipe qui arrive à remporter deux des trois exploits, gagnera un bonus permanent lui permettant d'améliorer ses bottes deux fois en cours de partie. Enfin, comme annoncé en novembre, cette saison ne comprendra qu’une seule réinitialisation du mode classé cette année, qui aura donc lieu ce 9 janvier 2025 à 12h00.

Au fur et à mesure de la progression de la saison 1 de League of Legends, d’autres formes de narration apparaîtront dont les arènes de Noxus et un mode de jeu Arena dans l'acte 2. Quelques contenus hors jeu sont également prévus comme des bandes dessinées et des mini-jeux qui serviront à continuer de donner vie au monde de Runeterra et de relier les expériences in-game et celles externes à League of Legends. En outre, l’équipe de League of Legends a confirmé que les thèmes de la saison intégreront des univers alternatifs en plus de l'univers principal de Runeterra. Ce qui pourrait par exemple expliquer les skins de certains personnages par exemple.

Les cosmétiques de la saison 1 de League of Legends

Quant au mode URF aléatoire , il sera actif pendant le premier acte, tandis que le second redonnera vie à Arena, avec une mise à jour sur le thème de Noxus qui comportera une carte Noxus inspirée des arènes de gladiateurs et dotée d'une mécanique propre à la carte. Un système dit d’ « Invités d'honneur » sera par ailleurs introduit sur toutes les cartes d’Arena. Les joueurs pourront alors désigner de quel Noxien célèbre ils aimeraient voir modifier les règles à chaque partie. De nouveaux objets et de nouvelles optimisations seront également ajoutés à Arena, de même que des modifications seront apportées à des cartes telles que Étang à koï, suite aux retours des joueurs.

Pour le reste de saison 1 de League of Legends, une mise à jour visuelle de LeBlanc est également prévue pour cette première saison et sera suivie d’une mise à jour du champion plus tard dans l’année. Les cosmétiques arriveront quant à eux le 8 janvier 2025 à 21h00. Pour mémoire il y aura :

Samira bal masqué de la Rose noire

Renata Glasc bal masqué de la Rose noire

Ezreal bal masqué de la Rose noire

Vladimir bal masqué de la Rose noire

Elise bal masqué de la Rose noire

Katarina bal masqué de la Rose noire prestige

Celle d’Elise pourra être obtenue avec le pass gratuit, et les autres avec celui payant sachant que Katarina sera la récompense principale de l'acte un du passe de combat payant. Ezreal quant à lui sera dispo en achat direct.

