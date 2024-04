League of Legends accueillera bientôt un nouveau mode, inédit pour le MOBA. Le challenge à des airs d'un jeu connu. Découvrez en quoi il consiste et quand il sera disponible.

Avec des millions de joueurs chaque mois, League of Legends marche toujours aussi bien. Qui plus est, la licence ne cesse de faire des petits. Les prochains projets très attendus : un jeu de combat et un MMORPG, rien que ça ! Et c'est sans compter sur la saison 2 de la série d'animation Arcane, qui arrivera fin 2024.

Mais, dans l'immédiat, c'est le LoL original qui donne des nouvelles. Le MOBA, qui accueille du nouveau contenu régulièrement, s'offrira un nouveau mode très prochainement. Celui-ci n'est pas sans rappeler un jeu qui cartonne depuis quelques temps...

Un mode de jeu inédit s'annonce dans League of Legends

Riot Games aime donner des nouvelles de ses projets en vidéo, avec les “Dev Updates”. C'est une bonne façon d'entretenir le lien avec sa communauté tout en lui donnant des infos qu'elle attend avec impatience.

Dans le dernier carnet des développeurs publiés, Selina Liu et Eduardo Cortejoso ont justement du nouveau pour les fans. Après les évènement PVE temporaire Star Guardian et Odyssey: Extraction, le MOBA recevra un nouveau mode inédit. Et celui s'annonce « sensiblement différent » des précédents.

Dans ce qui est présenté comme « mode bullet heaven survivor », vous n'aurez plus à esquiver les projectiles incessant des ennemis comme avant. À l'inverse, c'est vous qui les assaillirez inlassablement ! Et si cela vous rappelle quelque chose, ce n'est pas pour rien : ce mode reprend un gameplay que le fameux Vampire Survivors a largement remis sur le devant de la scène depuis trois ans.

Alors préparez-vous à rentrer dans l'arène pour survivre aussi longtemps que possible. D'ordinaire, League of Legends vous invite plutôt à vous confrontez à d'autres joueurs en PvP. Mais, cette fois, il faudra s'unir pour « affronter des hordes d'ennemis ». À moins que vous préfériez relever le défi en solo pour un challenge encore plus corsé.

Le premier aperçu "prototype" du mode PvE de LoL annonce un sacré défi ! © Riot Games.

Quand le nouveau mode de LoL sera-t-il disponible ?

Si l'annonce a de quoi réjouir, Liu et Cortejoso ne donnent que peu d'informations sur le prochain mode de League of Legends. Il faut dire qu'il n'en serait encore qu'au début de son développement.

Pour autant, Cortejoso a une bonne nouvelle pour les joueurs. De fait, la fenêtre de sortie de ce mode PvE a déjà été arrêtée. Ainsi, Riot Games nous invite à surveiller les annonces pendant l'un des événements les plus importants de la scène e-sport de League of Legends.

Comme à son habitude, le studio prévoit de nous dévoiler avec panache des nouveautés lors de son événement de la Mid-Season. Rendez-vous donc dès le mois de mai 2024 pour toutes les infos.