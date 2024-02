A-t-on vraiment besoin d'introduire à nouveau League of Legends ? L'un des jeux multijoueur les plus célèbres qui existent ? Encore aujourd'hui, malgré les années qui passent, les joueurs répondent présents, fidèles au poste. Certains d'entre eux peuvent même, de temps à autre, récupérer du contenu sans faire chauffer la carte bleue. C'est le cas en ce moment même, et on vous conseille de ne pas faire l'impasse dessus. Pour cause, c'est le dernier qui sera rendu disponible.

Un dernier contenu gratuit pour League of Legends

Un peu de contexte peut-être ? Tout d'abord, celles et ceux qui n'ont pas de compte Amazon Prime Gaming ne sont pas concernés. C'est l'abonnement qui permet d'accéder régulièrement à du contenu gratuit pour League of Legends. Un rendez-vous bien connu des utilisateurs du service, mais qui a été frappé d'une mauvaise nouvelle. En effet, le partenariat entre lui et Riot Games va bientôt arriver à son terme. Mais là, on n'exagère pas, puisque la date butoir, c'est le... 14 mars 2024. En bref, le mois prochain.

Vous l'aurez compris, le contenu à obtenir en ce mois de février 2024 sera le dernier issu de la collaboration entre Prime Gaming et League of Legends. Autant dire qu'il vaut mieux en profiter. Ensuite, ce sera terminé. D'ailleurs, le MOBA n'est pas le seul concerné. C'est également le cas des autres titres de la firme, comme TFT ou Wild Rift. Du coup, les détenteurs de l'abonnement ne sont pas forcément aux anges, et ça se comprend. Qui pourrait dire non à ce genre de récompenses qui ne demandent pas de mettre la main au portefeuille ?

On va tout de même passer en revue les derniers objets à avoir gratuitement, avant la fin. En soi, il n'y a rien de surprenant au rendez-vous. C'est le coup classique des 350 RP, des 200 essences orange ou du skin permanent mystère (garanti épique). Loin de nous l'idée de dire que ce n'est pas bienvenu, bien au contraire. On vous laisse regarder ça, et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 14 mars pour vous en emparer :