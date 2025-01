League of Legends s'est mis à jour et ça fait polémique. Le jeu serait devenu pay-to-win aux yeux de tous et ça ne passe pas. Riot a fini par prendre la parole, c'est la boulette !

Le 9 janvier dernier, League of Legends lançait sa nouvelle saison classée 2025 avec une cinématique assez incroyable d’ailleurs qui faisait également suite à la saison 2 d’Arcane. Le célèbre MOBA profite également de cette nouvelle année pour revoir l’intégralité de son format saisonnier en apportant de nouvelles mécaniques de jeu et de gros changement sur beaucoup de choses, de la structure du système de saison aux récompenses en passant par le gameplay évidemment. Plein de changements assez brutaux mine de rien, mais globalement bien accueillis à quelques détails près.

Certains nouveaux éléments ne plaisent pas du tout et ont même transformé League of Legends en ce qu’il combat depuis toujours : un format que beaucoup appellent pay-to-win (payer pour gagner). Ou en tout cas pay-to-fast (payer pour aller plus vite), mais vraiment fast… Après la colère des joueurs, Riot Games a pris la parole et a reconnu ses erreurs.

La dernière mise à jour de League of Legends crée la polémique

Que l'on soit fan ou non, il faut se rendre à l’évidence, la dernière mise à jour de League of Legends n’a pas apporté que du bon. Alors oui, la thématiques et le nouveau battle pass son plus lisible, plus clair et plus amusant. À la seule condition que l’on paye néanmoins puisque les joueurs qui ne mettent pas la main au portefeuille cette saison sont un peu mis à l'écart.

Lors du changement du système de récompense, Riot a mis en place un battle pass classique avec des échelons à gravir pour récupérer des objets cosmétiques ou encore de la monnaie en jeu qui permet de mettre la main sur d’autres cosmétiques, mais également des champions. Et c’est bien là le problème.

League of Legends est devenu pay-to-win, ou au moins pay-to-fast

Dans League of Legends, pour déverrouiller des champions, il faut soit l’acheter avec de l’argent réel, soit récupérer des fragments ou des essences bleues, une monnaie en jeu que l’on ne peut avoir qu’en récompense, en remplissant des défis par exemple. A de rares occasion, on peut débloquer les personnages lors de saisons classées ou avec des missions spéciales.

Jusqu'ici, le moyen le plus facile, et surtout gratuit, pour mettre la main sur ces objets était simplement de jouer, de remplir quelques défis réguliers ou de monter de niveau puisqu’à chaque nouvelle étape, on gagnait une capsule ou un coffre en récompense.

Le problème, c’est que ce système a tout bonnement disparu pour faire place au battle pass, plus clair. Les missions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières, offrent désormais de l’expérience de battle pass pour monter plus rapidement. Une bonne idée sur le papier, sauf que le nombre d’essences bleues et de capsules à récupérer dans ce fameux pass est dérisoire.

Au total, c’est un peu plus de 4700 essences qu’il est possible de récolter, un peu plus en surpassant le niveau 50 après plusieurs dizaines d’heures de jeu, et quelques capsules tout au plus. D’après les calculs de plusieurs fans, avec ce nouveau fonctionnement, il faudrait plusieurs années pour acheter les 170 champions actuellement disponibles sur le jeu.

Une polémique a donc explosé puisque pour un joueur souhaitant s’investir et être compétitif, il faudra forcément débourser de l'argent réel pour débloquer rapidement les différents héros. League of Legends s’est donc transformé en pay-to-fast, en pay-to-win même pour certains.

L'un des nouveaux skins disponible avec la nouvelle saison

Riot Games s'excuse, des changements majeurs arrivent, même pour le Premier Sang

Riot Games a fini par prendre la parole sur le sujet, en affirmant avoir fait une grosse erreur. D’après Andrei van Roon, directeur sur le jeu, le fait de « débloquer des champions avec les essences bleues ne devait pas être plus difficile » normalement, ce n’était pas le but. Il affirme qu’il faut que les développeurs se « penchent sur le problème ».

Il est donc plus que probable que des correctifs soient déployés prochainement et, on l’espère, permettront aux joueurs de profiter de leurs champions sans avoir besoin de trop suer. De toute façon, des changements sont bien prévus lors des prochains patchs. Riot a également fait son mea culpa concernant un autre ajout de cette nouvelle saison, les fameux Exploits de Force. Pour cette saison 2025, il est maintenant possible de remplir trois sous objectifs en partie pour avoir un bonus permanent : Premier Sang, Première Tourelle, ou Première équipe à liquider trois monstres.

Le souci, c’est que la course au premier sang a littéralement pollué les parties, surtout à bas niveau. La charge mentale est énorme et ça vire souvent au grand n'importe quoi dès le début du match. Là où Riot pensait simplement ajouter de la tension, il s’avère que ça a rendu quelque peu la chose toxique, sans parler de l’effet boule de neige qui en découle, du moins mentalement. Sur ce point donc, Riot présente une nouvelle fois ses excuses, mais estime que le snowballing réel (l’effet boule de neige donc), n’est « pas vraiment plus fort » qu’avant la mise à jour, « voire pas du tout ». En revanche, le studio affirme que c’est la perception qui est différente. En d’autres termes, le fait de rendre visibles ces objectifs, même si les récompenses instantanées n’ont pas changé, jouerait sur le mental des équipes et pèserait dans la balance.

Des changements nécessaires et ça arrive bientôt

En tant que joueur assidu depuis les débuts de League of Legends, je peux confirmer que c’est bien le cas, surtout à bas niveau où le mental joue énormément, notamment dans les prises de décision. Riot confirme que des changements seront apportés dans les prochains patchs de la saison. « Honnêtement, nous avons fait une erreur ici et ça aurait dû être modifié avant la sortie » déclare Andrei van Roon avant de conclure en affirmant qu’ils allaient « reconnaître cette erreur », et « en tirer des leçons pour faire mieux pour la prochaine fois ».

Comme souvent donc, Riot réagit relativement rapidement, reste maintenant à voir quand seront déployés les correctifs et surtout ce qu’ils apporteront.