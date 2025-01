League of Legends reçois son imposant patch 25.S1.2 et fait des changements majeurs concernant l'aspect « pay-to-win ». De plus, un nouveau champion arrive dans la faille et il fait déjà beaucoup parler.

League of Legends passe la seconde pour 2025 avec un système saisonnier et des patchs réguliers déjà programmés. Plus de place au doute, tout est réglé comme du papier à musique et les changements apportés devraient dynamiser le jeu, en tout cas dans la théorie, puisque dans les faits, les premiers changements l’ont plutôt rendu chaotique en plus de créer la polémique. Mais Riot Games a déjà pris les choses en main et s’attaque déjà au problème. La nouvelle mise à jour, la première de cette saison 1 2025, devrait mettre presque tout le monde d’accord.

De gros changements pour le patch 25.S1.2 de League of Legends

S’il y a bien deux choses qui on marqué le lancement de la saison 1 2025, c’est bien les nouveaux éléments de gameplay qui ont secoué le jeu, notamment à bas élo, mais aussi et surtout, le modèle économique pour les joueurs free-to-play qui s’était transformé en pay-to-fast ou même pour certains en pay-to-win. La raison ici était que les essences bleues, qui permettent d’acheter des personnages gratuitement, étaient devenues extrêmement rares, forçant à jouer excessivement et même avec ça, il aurait fallu plusieurs centaines d’heures pour débloquer l’intégralité des champions disponibles, poussant alors les joueurs vers la facilité et l’achat en argent réel.

Là aussi, Riot a donc tout changé en offrant davantage d’essences bleues pour permettre aux nouveaux joueurs de se faire une belle collection un peu plus rapidement.

Aperçu du patch 25.SA.2 de League of Legends ©Riot Games

Plus d'essences bleues pour avoir des champions plus rapidement

Première mesure donc, une augmentation nette des récompenses d’essences bleues. Riot prévoit de doubler ce que l’on gagnera dans le Pass saisonnier de l’acte 2. L’acte 1 étant déjà bien lancé, les modifications ne seront lancées que pour le prochain pass, mais une mission permettant de combler le manque sera disponible dès cette mise à jour. Voici à quoi ressembleront les prochaines récompenses :

Dispo dès ce patch : Une mission unique octroyant 4250 EB a été ajoutée pour combler la différence avec l'acte 1. ( jusqu'à la fin de l'acte 1.) Les essences bleues octroyées par les paliers répétables de l'épilogue passent de 50 à 750 EB. (Dès ce patch.) La quantité d'XP de compte gagnée augmente de 40%. (Dès ce patch.)

Dispo dès l'acte 2 : La dernière capsule de champion du passe est remplacée par une capsule de champion glorieuse. (Dès l'acte 2.) Le nombre total d'essences bleues gagnées en récompense des paliers passe de 4750 à 9000. (Dès l'acte 2.)



Un gros nerf très attendu des Exploits de Force et Atakhan

Autres nouveautés majeures de la saison 1 2025, les Exploits de Force. Ce sont des objectifs à réaliser qui permettent de gagner des avantages en partie. Le problème, c’est qu’au lieu d’offrir plus de dynamisme, ils avaient rendu le jeu totalement chaotique en début de partie, surtout à bas élo. C’était surtout le premier sang le problème puisque tout le monde se jetait les uns sur les autres dès le départ pour faire tomber l’exploit. Désormais, il ne faudra plus un mais trois champions tués pour valider l'exploit.

Second objectif beaucoup trop fort, Atakhan, la nouvelle créature mythique qui apparaît en cours de partie et permet, là aussi, de gagner des avantages statistiques, notamment par le biais des Roses Sanglantes. Tout est ici revu à la baisse puisque jugé bien trop efficace. La façon dont la forme d’Atakhan est choisie va changer tandis que les Roses Sanglantes vont être nerf. L’effet boule de neige devrait être ralenti.

Les Exploits de Force

Exploit de premier sang : Supprimé.

: Supprimé. Ajout d'un Exploit d'hostilité : Attribué à la première équipe qui élimine 3 champions.

Atakhan

Seuil Pour les parties normales/classées : réduit d'environ 20% Pour les parties en Partie accélérée : réduit d'environ 20%

Génération de points Points par champion éliminé : réduits de manière significative Points via les dégâts infligés aux champions : inchangés Augmentation des points quand vous êtes seul : x 1,85 en mêlée | x 1,65 à distance ⇒ inchangé Augmentation des points en Partie accélérée quand vous êtes seul : x 1,85 en mêlée | x 1,65 à distance ⇒ x 2 en mêlée | x 1,75 à distance

Vorace PO octroyées au déclenchement du buff de repli : 100 PO ⇒ 200 PO

Roses sanglantes XP par rose : 25 ⇒ 23 Force adaptative par rose : la formule diminue un peu plus vite (les pétales subséquents valent le minimum à 34 effets cumulés au lieu de 39)



Une championne d'Arcance de plus dans League of Legends

Très attendue depuis son annonce, la sublime Mel arrivera dans League of Legends avec le patch 25.S1.2 . La magicienne est prévue pour être jouée sur la voie du milieu ou du bas. Elle promet de rendre fous les joueurs dans les premiers temps. La raison ? Son kit qui, sur le papier, risque de faire très mal en plus d’ajoutés une nouvelle mécanique encore jamais vue dans League of Legends. Mel sera en effet la première championne a avoir la possibilité de bloquer et renvoyer un sort, peu importe ce que c’est tant que c’est un projectile. Grab de Blitzcrank, cage de Morgana, ultimate d’Ezreal, tout y passe. Heureusement, le temps de recharge est plutôt long. Pour le reste, Mel peut exécuter ses adversaires passivement, les contrôlé et infliger de lourd dégât d’un coup avec son ultimate.

Kit complet de Mel, Reflet de l'âme

Compétence passive - Luminescence incandescente Chaque fois que Mel utilise une compétence, elle gagne trois projectiles bonus pour sa prochaine attaque, dans la limite de neuf projectiles. Lorsque Mel inflige des dégâts grâce à une compétence ou une attaque, elle applique Accablement, qui cumule les dégâts pour éliminer son ennemi. Si elle a suffisamment de dégâts cumulés lorsqu'elle touche un ennemi, le cumul des dégâts est utilisé pour exécuter la cible

A - Salve radieuse Mel tire une rafale de projectiles qui explosent sur une zone et infligent des dégâts répétés aux ennemis qui s'y trouvent.

Z - Réfutation Mel gagne de la vitesse de déplacement, crée une barrière autour d'elle qui renvoie la compétence ennemie vers celui qui l'a lancée pour la protéger des dégâts.

E - Piège solaire Mel tire un orbe radieux, immobilisant les ennemis au centre tout en infligeant des dégâts sur la durée et en ralentissant les ennemis se trouvant dans la zone autour de l'impact de l'orbe.

R - Éclipse dorée Mel frappe tous les ennemis marqués par Accablement, peu importe leur distance. Elle inflige en même temps des dégâts supplémentaires pour chaque effet d'Accablement cumulé. Plus la compétence Éclipse dorée a un niveau élevé, plus les dégâts d'Accablement sont importants.



Equilibrage, skins et plus encore...

Bien entendu, une tonne d'équilibrage est aussi de la partie et près d'une dizaine de personnages sont ainsi touchés. Tahm Kench, Irelia ou encore Cassiopeia sont tous nerf, tandis qu'Evelyne, Kayn ou encore Maître Yi ont au contraire le droit à plusieurs buffs. De nouveaux skins sont aussi attendus ainsi que des retouches sur plusieurs objets du jeu. Vous pourrez retrouver l'intégralité des détails du patch et plus encore directement depuis le site officiel.