Difficile de passer à côté du plus célèbre MOBA de la planète, League of Legends est un carton qui ne cesse de croître chaque année et depuis un moment Riot Games cherche à étendre son univers en sortant tout un tas de spin-off grace à son label maison, Riot Forge. Après Ruined King: A League of Legends Story, Hextech Mayhem, Song of Nunu, un jeu de combat en cours développement, un MMO et bien d’autres projets, LoL s’apprête à nous sortir un tout nouveau jeu encore non annoncé. Et contre toute attente, il mettra en vedette un champion surprenant.

Un nouveau jeu League of Legends arrive

Repéré après avoir été enregistré en Corée, le prochain jeu secret de Riot Games nous partage quelques informations. Appelé Mageseeker: A League of Legends Story, ce titre nous permettra d’incarner Sylas, un personnage plutôt récent et bien moins populaire que Lux, Garen ou encore Ahri, mais qui a de très nombreux fans.

Mageseeker devrait être un jeu d’action teinté de RPG qui nous demandera de sauver la région de Demacia, l'une des principale faction du jeu original. Aucune date de sortie n’a pour le moment filtré, mais le jeu serait attendu sur consoles et PC. Il a par ailleurs d’ores et déjà été retiré du site coréen en question. Visiblement, quelqu’un a vendu la mèche un poil trop tôt, mais ça confirme bien que quelque chose de nouveau arrive pour la licence League of Legends.

LoL et tous ses spin-off

Quoiqu’il en soit, Riot Games nous prépare bel et bien un nouveau titre qui viendra s’ajouter à la très longue liste de projets en cours. Il y a peu d’ailleurs, c’est le jeu de combat, le fameux Project L, qui s’est montré avec de nouvelles séquences de gameplay. Pour ce qui est des autres titres en développement, Riot Games n’a, en revanche, pas encore dévoilé grand-chose, si ce n'est même rien du tout.

Pour l’heure, et comme c’est le cas depuis des années, c’est League of Legends qui est au cœur de toutes les attentions. Le jeu vient d’ailleurs d’entamer sa saison 13 et accueillera bientôt ses nouveaux champions qui viendront gonfler encore plus le roster qui comprend déjà plus de 160 héros.