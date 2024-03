League of Legends s'étend et les jeux se multiplient. Malheureusement, l'un des plus attendus vient nous donner de mauvaises nouvelles. Après des années de silence, Riot vient sabrer tous les espoirs, ça fait mal.

La réputation de League of Legends n’est plus à faire. Le titre de Riot Games continue de rassembler de nombreux joueurs et crée toujours l’événement à chaque compétition d'eSport. Le succès est tel, que son univers s'est même étendu sur plusieurs autres jeux comme Legends of Runnetera ou Mageseeker. Depuis quelque temps, Riot Games a même commencé à parler d’un gigantesque jeu, un MMORPG. Extrêmement attendu, il n'avait pas donné de nouvelles depuis un moment

La fin du MMORPG League of Legends ?

Cela va bientôt faire 5 ans que Riot Games travaille et promet un MMORPG de League of Legends. Depuis les fans sont dans une attente permanente. Ce jeu a su rester très discret. Il n’y a jamais eu de gameplay dévoilé ni de visuels. Pas même de garantie que le titre sorte un jour, avait prévenu Greg Street. « Il n’y a aucune garantie que ce jeu soit disponible. Nous sommes optimistes, mais vous ne savez jamais jusqu’à ce que ce soit le cas », expliquait le vice-président de Riot, sur X en 2022. Pour autant, les joueurs ont gardé espoir, et même sans avoir obtenu d’annonces concrètes, les médias ont commencé à spéculer sur une date de sortie entre 2024 et 2025. Seulement, voilà, depuis toujours rien, à part cette une mauvaise nouvelle qui vient de tomber : le projet a été réinitialisé.

C’est sur X que la triste annonce a été découverte. « Après beaucoup de réflexion et de discussions, nous avons décidé de réorienter le projet il y a quelque temps. Cette décision n’a pas été facile, mais elle était nécessaire. La vision initiale n’était tout simplement pas assez différente de ce à quoi vous pouvez jouer aujourd’hui », explique le co-fondateur de Riot, Marc Merrill. S’il ne donne pas beaucoup de détails sur l’avancée du projet, cela veut tout de même dire que quatre années de travail ont été mis de côté, ou du moins, en partie. Sur le réseau social, l’homme explique que le MMORPG de League of Legends n’était pas suffisamment original dans son état actuel, et qu’il se rapprochait de tous les autres jeux du genre. « Pour vraiment rendre justice au potentiel de Runeterra et répondre aux attentes [...], nous devons faire quelque chose qui ressemble vraiment à une évolution significative », déclare-t-il ensuite.

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles

Pour les développeurs, une réinitialisation ne signifie pas seulement un retour à la case départ. Les équipes ont aussi été bousculées. Merrill cite par exemple l’arrivée Fabrice Condominas sur le projet, en tant que nouveau producteur exécutif. Il est déjà connu pour son travail chez BioWare, EA et Riot. Comme l’explique le cofondateur, cela a permis au studio de retrouver de la vigueur et de la motivation. Vous l’aurez compris, le MMORPG de League of Legends se fait désirer. Il va surement falloir patienter au moins 3 ou 4 ans de plus pour avoir des informations, si rien ne change en chemin. Le PDG est conscient de l’enthousiasme des fans, mais leur conseille de ne pas être trop pressés. Comme il le dit lui même « pas de nouvelles, bonne nouvelle, car cela signifie que nous travaillons dur ».